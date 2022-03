Se state cercando una nuova tariffa per lo smartphone con un prezzo molto ridotto, la nuova proposta di Very Mobile potrebbe fare al caso vostro. L’operatore semi-virtuale del gruppo WindTre, infatti, da questa settimana ha arricchito il suo listino di offerte con alcune soluzioni di sicuro interesse. In particolare, nei negozi partner di Very Mobile è possibile attivare un’offerta super economica che potrebbe rappresentare l’opzione giusta per molti utenti. Vediamo i dettagli:

Very Mobile lancia una nuova offerta da 4,99 euro al mese: ottima ma non è per tutti

Da questo fine settimane, Very Mobile propone nei suoi punti vendita presenti in alcune regioni italiane la nuova offerta Very 4,99 BTL. Questa tariffa speciale consente di accedere ad un bundle con minuti ed SMS illimitati e con 30 GB in 4G (fino a 30 Mbps in download e upload) ogni mese. L’offerta presenta un costo periodico di appena 4,99 euro al mese con addebito su credito residuo. È richiesto un costo iniziale di 5 euro per la SIM oltre alla prima ricarica necessaria a coprire il primo mese di offerta.

La nuova Very 4,99 BTL è un’offerta “operator attack“. Non è, quindi, attivabile da tutti ma può essere richiesta esclusivamente richiedendo la portabilità del numero da un operatore selezionato. Possono attivare l’offerta sono gli utenti che richiedono la portabilità da un operatore virtuale come Fastweb, PosteMobile, CoopVoce o altri MVNO. Non è possibile attivare questa tariffa speciale con portabilità da Kena Mobile, ho., Spusu, Vodafone, TIM, WindTre e Iliad oppure richiedendo un nuovo numero.

Per attivare Very 4,99 BTL è necessario recarsi in un punto vendita partner di Very Mobile. Al momento, l’offerta sembra essere disponibile esclusivamente nelle regioni Lombardia, Piemonte, Veneto, Lazio e Puglia. Non ci sono indicazioni in merito ad una possibile estensione dell’offerta ai punti vendita Very Mobile di altre regioni.

Le altre offerte Very Mobile da tenere d’occhio

Il listino Very Mobile è decisamente ricco e le offerte da sfruttare non mancano di certo. L’operatore presenta tariffe diverse in base all’operatore di provenienza. Con portabilità da Iliad o da un operatore virtuale, ad esempio, è possibile attivare una tariffa con minuti ed SMS illimitati e 50 GB a 5,99 euro oppure una con minuti ed SMS illimitati e 100 GB a 6,99 euro al mese.

Richiedendo la portabilità dagli operatori non compatibili con le proposte precedenti come TIM, Vodafone, Kena, ho. e WINDTRE, invece, l’offerta da 50 GB ha un costo di 11,99 euro al mese mentre quella da 100 GB costa 13,99 euro al mese. Per chi richiede un nuovo numero di telefono, invece, l’offerta da 50 GB costa 5,99 euro mentre quella da 100 GB ne costa 7,99 euro al mese.

Fino al prossimo 14 marzo, inoltre, è possibile attivare anche una tariffa con minuti ed SMS illimitati e 220 GB al costo di 9,99 euro al mese. Anche quest’offerta è disponibile solo con portabilità da Iliad o da un operatore virtuale. Le offerte Very Mobile (al netto di Very 4,99 BTL disponibile per ora solo nei negozi) sono disponibili anche online tramite il sito ufficiale Very Mobile.

Scegliendo l’attivazione online, inoltre, la spedizione è gratuita e, su quasi tutte le offerte, anche l’attivazione non presenta costi. Ricordiamo, infine, che con Very Mobile è anche possibile richiedere la eSIM, per velocizzare al massimo l’intera procedura e liberarsi del supporto fisico. Tutti i dettagli al link qui di sotto:

Scopri le offerte Very Mobile