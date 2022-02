Oggi, giovedì 24 febbraio 2022, l’operatore virtuale Very Mobile compie 2 anni e per festeggiare l’occasione ha deciso di offrire ai propri clienti la possibilità di usare per tutta la giornata traffico dati senza limiti.

Si tratta di un’iniziativa simile a quella già studiata da Very Mobile lo scorso anno per il suo primo compleanno e che viene comunicata agli utenti attraverso un SMS.

Questo è il testo del messaggio inviato:

2 anni di Very! E anche quest’anno, per il nostro compleanno, il regalo lo facciamo a voi: GIGA ILLIMITATI PER TUTTO IL 24/2, per ringraziarvi di essere cosi’ tanti a soffiare insieme a noi sulle candeline.

Per tutta la giornata odierna, pertanto, i clienti Very Mobile potranno usufruire di Giga illimitati ma non è chiaro se vi saranno limitazioni alla velocità di navigazione (generalmente le offerte di questo operatore prevedono una velocità massima di 30 Mbps sia in download che in upload).

Very Mobile ufficializza la vendita di smartphone ricondizionati

E sempre a proposito dell’operatore virtuale del gruppo WINDTRE, nelle scorse ore ha ufficializzato l’iniziativa di cui vi abbiamo parlato la scorsa settimana e relativa alla vendita di smartphone ricondizionati.

In pratica, Very Mobile ha stretto una partnership con Refurbed, azienda specializzata nel recupero e nella rivendita di smartphone usati e attraverso il proprio sito consentirà agli utenti di acquistare modelli ricondizionati a prezzi piuttosto vantaggiosi, con un notevole risparmio rispetto a quello che sarebbe altrimenti il loro prezzo di listino.

In particolare, i prezzi indicati sono relativi ai telefoni venduti alla condizione “Come nuovo”, ossia senza graffi visibili, testati e igienizzati e con il software ripristinato alle condizioni di fabbrica. Gli smartphone vengono venduti con una garanzia di almeno 12 mesi, la possibilità di reso entro 30 giorni e la possibilità di pagamento in tre rate.

Chi vuole risparmiare ancora di più può scegliere una qualità inferiore (come “Molto Buono” e “Buono”), a condizione di accettare qualche segno di usura.

Una volta scelto il modello da acquistare, sarà necessario inserire il proprio numero Very Mobile, in modo da ricevere un codice da inserire poi sul sito di Refurbed per completare la procedura. Potete trovare la pagina dedicata agli smartphone ricondizionati sul sito di Very Mobile seguendo questo link.

