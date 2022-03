Nel corso delle prossime settimane anche Vivo dovrebbe iscrivere il proprio nome alla lista dei brand pronti a lanciare sul mercato almeno un flagship e, nel caso del colosso cinese, gli smartphone pronti al debutto sul mercato sarebbero due: il Vivo X80 Pro e il Vivo X80 Pro Plus.

Come da tradizione, in occasione dell’avvicinamento della data di lancio di uno smartphone i due dispositivi si sono resi protagonisti di un importante leak ad opera dell’informatore Shadow Leak che, tramite il suo profilo Twitter, ne ha rivelato le specifiche tecniche complete, lasciando poco o nulla all’immaginazione.

Vivo X80 Pro Plus: ecco le specifiche complete

Partiamo dal Vivo X80 Pro Plus, la punta di diamante della famiglia Vivo, il quale dovrebbe sfoggiare un pannello Amoled da 6,78 pollici QHD+ con refresh rate a 120 Hz e tecnologia LTPO 2.0 in grado di garantire una frequenza di aggiornamento dinamica, un po’ come visto sui Samsung Galaxy S22.

Il processore scelto è il SoC Snapdragon 8 Gen 1 disponibile in tagli di RAM LPDDR5 da 6/8/12 GB in accoppiata con configurazioni di memoria interna UFC 3.1 da 128/256/512 GB.

Il comparto fotografico dovrebbe essere il vero piatto forte della casa grazie a una configurazione a quattro sensori di cui: un sensore principale Samsung GN1 da 50 MP (con apertura f/1.3 e OIS), un sensore ultra-grandangolare da 48 MP, uno da 12 MP con zoom ottico e un sensore periscopico da 12 MP con capacità di zoom “Ibrido” fino a 60x. Frontalmente lo smartphone dovrebbe montare un sensore da 44 MP.

L’intero comparto dovrebbe essere coadiuvato dal processore V1, il primo processore ISP realizzato da Vivo dedicato all’imaging. In aggiunta il colosso cinese si affiderà a Zeiss per la calibrazione del colore sulle fotocamere dei Vivo X80 Pro e Pro Plus.

Il Vivo X80 Pro Plus sarà inoltre alimentato da una batteria da 4700 mAh con supporto alla ricarica rapida cablata da 80 Watt e wireless da 50 W.

Completano il quadro generale delle caratteristiche tecniche la certificazione IP68 e la presenza di Android 12 a bordo.

Passando al Vivo X80 Pro, stando a quanto dichiarato dai rumor, le differenze con il modello Plus sono poche ma significative.

Il display del Vivo X80 Pro dovrebbe mantenere la stessa frequenza di aggiornamento e tecnologia Amoled del fratello maggiore ma passerebbe a una risoluzione FHD+ e non dovrebbe godere della tecnologia LTPO 2.0.

Il processore di X80 Pro dovrebbe essere un MediaTek Dimensity 9000 e dovrebbero essere disponibili solo le configurazioni da 6/8 GB di RAM e 128/256 GB di memoria interna.

In ambito fotografico verrebbe mantenuta la configurazione quadrupla ma il sensore principale dovrebbe passare dal Samsung GN1, presente nel Vivo X80 Pro Plus, al Sony IMX789 (con apertura f/1.4 e OIS).

La batteria rimarrebbe invariata tra i due modelli così come il sistema operativo a bordo.

Stando alle informazioni trapelate i due dispositivi dovrebbero debuttare sul mercato nel mese di aprile a un prezzo di di 6499 (928 euro circa al cambio) e 5699 yuan cinesi (813,88 euro) rispettivamente.

In copertina Vivo X60 Pro

