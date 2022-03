Xiaomi prepara una nuova ondata di novità per le prossime settimane con l’obiettivo di rinnovare ancora la già enorme gamma di smartphone, considerando anche gli brand come Redmi o POCO, ed arricchendo l’offerta di dispositivi “smart” con almeno un nuovo smartwatch. In queste ore, a riprova di quanto detto, in rete sono apparsi diversi nuovi leak che anticipano le novità in arrivo per la gamma Xiaomi.

Da notare, inoltre, anche l’annuncio, a sorpresa, di un nuovo smartphone dell’oramai infinita serie Redmi Note 11. In rampa di lancio c’è, però, già la serie Redmi Note 12 che potrebbe arrivare nel giro di pochi mesi stando agli ultimi rumor contribuendo ad incrementare, ulteriormente, la gamma di smartphone di casa Xiaomi. Andiamo con ordine e vediamo quali sono le novità attese per i prossimi mesi.

Ancora novità per la serie Redmi Note 11

Nelle prossime settimane si registreranno diverse novità per la gamma di smartphone Redmi di Xiaomi. La prima è già stata ufficializzata in queste ore. In India, infatti, è stato presentato il nuovo Redmi Note 11 Pro+ 5G. Lo smartphone presenta lo Snapdragon 695 ed un display AMOLED da 6.67 pollici di diagonale con risoluzione Full HD e refresh rate di 120 Hz. Il comparto fotografico include una camera principale da 108 Megapixel, un sensore ultra-grandangolare da 8 Megapixel ed un sensore da 2 Megapixel per le macro.

Da segnalare la presenza di una batteria da 5.000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 67 W. Lo smartphone arriva, come da tradizione, in diverse varianti fino a 8 GB di RAM e 256 GB di storage. La scheda tecnica, così come le dimensioni ed il peso, è identica a quella del Redmi Note 11 Pro 5G (senza + quindi) già annunciato per il mercato europeo. Lo smartphone, per il mercato indiano, parte da un prezzo di circa 250 euro.

Le novità per la gamma Redmi Note 11 non finiscono qui però. In rampa di lancio, infatti, c’è anche il Redmi Note 11S 5G (in Europa è stata annunciata solo la variante 4G per ora). Lo smartphone in questione è stato avvistato nel database FCC dove vengono elencate tre diverse varianti (4GB + 64GB, 4GB + 128GB 6GB + 128GB). Al momento, non è chiaro quali saranno i mercati di commercializzazione di questo smartphone.

I dati emersi confermano che, per quanto riguarda le specifiche, il nuovo Redmi Note 11S 5G dovrebbe riprendere le soluzioni proposte dal modello 21091116AG, codice a cui si riferiscono il Redmi Note 11 5G venduto in Cina ed il POCO M4 Pro 5G distribuito sul mercato globale. A gestire il funzionamento dello smartphone dovrebbe, quindi, esserci il SoC MediaTek Dimensity 810. Dovrebbe esserci anche un pannello IPS LCD da 6.6 pollici con risoluzione Full HD.

Nel frattempo, il database TENAA ha confermato l’esistenza di un nuovo smartphone Redmi (numero di modello 22041219C). Lo smartphone in questione presenterà un display da 6.58 pollici con risoluzione Full HD e potrà contare su dimensioni pari a 164 x 76.1 x 8.9 mm con un peso di 200 grammi. Tra le specifiche troveremo una fotocamera anteriore da 5 Megapixel e una posteriore da 50 Megapixel.

La batteria sarà da 4.900 mAh. Le specifiche sembrano coincidere con il Redmi Note 11E svelato recentemente in Cina e dotato del SoC MediaTek Dimensity 700 con supporto al 5G. Il dispositivo potrebbe arrivare sul mercato globale con un nome differente e con solo alcune delle varie combinazioni di RAM e storage con cui viene realizzato questo nuovo modello.

La serie Redmi Note 12 sta arrivando

Tutti queste varianti vi hanno mandato in confusione? Non preoccupatevi. Xiaomi, infatti, ha già pronta la nuova famiglia Redmi Note 12. Secondo nuove indiscrezioni diffuse su Weibo dall’insider DigitalChatStation, infatti, la nuova serie Redmi Note 12 sarà svelata entro il secondo trimestre del 2022 (quindi entro fine giugno). Come da tradizione ci saranno diverse varianti. Ne sapremo di più, di certo, nei prossimi giorni.

C’è anche il nuovo Xiaomi CIVI2

Tra le novità in arrivo non ci sono solo smartphone Redmi. In rampa di lancio, infatti, c’è anche il nuovo Xiaomi CIVI 2. Lo smartphone, erede del CIVI annunciato lo scorso anno e dedicato in particolare all’utenza femminile (almeno secondo le intenzioni dell’azienda), potrà contare su di un display OLED con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz. A gestire il funzionamento dello smartphone dovrebbe trovare spazio il SoC Qualcomm Snapdragon 778 Plus.

Il comparto fotografico includer una camera anteriore da 32 Megapixel ed una posteriore da 64 Megapixel supportata da un numero imprecisato di sensori secondari. Tra le specifiche ci sarà spazio per il supporto alla ricarica rapida da 55 W. Ancora non si conoscono le varie combinazioni di RAM e storage disponibili e la capacità effettiva della batteria. Il debutto del nuovo Xiaomi CIVI 2 è atteso per il prossimo mese di aprile.

Debutta il Redmi Watch 2 Lite

La gamma Xiaomi si rinnova anche con un nuovo smartwatch. Si tratta del Redmi Watch 2 Lite appena annunciato per il mercato indiano. Il dispositivo è dotato di un display LCD da 1.55 pollici e può contare sul GPS e sui sensori per il monitoraggio del battito cardiaco e della saturazione di ossigeno nel sangue SpO2. Sotto la scocca c’è una batteria da 262 mAh. Il nuovo Redmi Watch 2 Lite arriva sul mercato con un prezzo che, al cambio attuale, è di circa 60 euro.

In copertina Redmi Note 11 Pro 5G