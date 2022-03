All’inizio di questo mese si è scoperto che gli smartphone della serie Samsung Galaxy S22 sono limitati di proposito dal produttore in ambito gaming e ciò ha generato numerose critiche da parte degli utenti, tanto che il colosso coreano si è affrettato a promettere il rilascio a breve di un aggiornamento per consentire a chiunque di controllare le prestazioni durante le sessioni di gioco.

Le polemiche generate da tale vicenda hanno anche spinto il team di Geekbanch a rimuovere dal database della piattaforma gli smartphone top di gamma di Samsung degli ultimi quattro anni, in quanto il colosso coreano è stato accusato di avere “barato” per migliorare i risultati dei propri device.

Nuovi grattacapi per Samsung in Corea del Sud

I problemi per Samsung non sembrano essere finiti, in quanto in Corea del Sud un gruppo di utenti pare intenzionato a promuovere una class action per chiedere un risarcimento al produttore mentre la Fair Trade Commission (FTC) potrebbe presto avviare delle indagini volte a stabilire se il colosso della telefonia abbia nascosto informazioni importanti ai consumatori.

In attesa del rilascio dell’aggiornamento promesso da Samsung, Ice Universe ci mostra come il colosso coreano spiega il funzionamento di Games Optimization Service (GOS):

In sostanza, il produttore precisa che il GOS è un servizio che monitora le prestazioni dello smartphone e le adatta alle varie esigenze al fine di evitare disagi durante il suo utilizzo, il tutto con riferimento esclusivo ai giochi, escludendo che possa trovare applicazione anche in applicazioni o nei test benchmark.

Samsung inoltre aggiunge che questa funzionalità è stata implementata nei suoi device a partire dal 2016 e che il fix che sarà introdotto con un futuro aggiornamento non riguarderà solo la serie Samsung Galaxy S22 ma anche altri smartphone dell’azienda.

In sostanza, il colosso coreano nelle prossime settimane avrà il non facile compito di districarsi tra utenti inferociti, una possibile class action e un’indagine governativa: probabilmente per il lancio della serie Samsung Galaxy S22 aveva progetti diversi.

