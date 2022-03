Torniamo a parlare delle lamentele di molti utenti contro Samsung, accusata di limitare volontariamente le prestazioni dei propri smartphone durante le sessioni di gioco: la stessa Samsung ha affrontato queste lamentele, annunciando il futuro rilascio di un aggiornamento software che andrà a sistemare il problema del throttling volontario.

In una dichiarazione alla testata The Verge, Kelly Yeo, portavoce di Samsung, ha dichiarato:

GOS è un servizio preinstallato sui nuovi smartphone della serie Galaxy S22 di Samsung (ma anche sugli altri smartphone del produttore); ufficialmente, il suo scopo è quello di ottimizzare le prestazioni di CPU e GPU al fine di evitare surriscaldamenti durante le sessioni di gioco più impegnative.

Non sembra, però, che i suoi servigi si limitino ai giochi: sarebbero, infatti, circa 10000 le applicazioni su cui il servizio GOS (Game Optimization Service) di Samsung agirebbe, limitando le prestazioni; tra queste figurano, ad esempio, servizi social come Instagram e TikTok.

In rete circolano video che mostrano chiaramente questo fenomeno in azione sui Galaxy S22.

Appare curioso che le app dei benchmark non siano coinvolte nelle limitazioni (chissà perché…) e quindi, all’atto pratico, potrebbero non riflettere le reali prestazioni dello smartphone.

La portavoce di Samsung, nel prosieguo della chiacchierata con The Verge ha parlato anche del GOS, senza però commentare l’esenzione concessa alle app dei benchmark, e negando le limitazioni su altre app all’infuori dei giochi:

“La nostra priorità è fornire la migliore esperienza mobile per i consumatori. Il servizio di ottimizzazione del gioco (GOS) è stato progettato per aiutare i giochi a raggiungere ottime prestazioni gestendo la temperatura del dispositivo in modo efficace. GOS non gestisce le prestazioni delle app non di gioco”.