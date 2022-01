Huawei P40 Pro e Huawei P40 Pro+ stanno ricevendo in Italia un importante aggiornamento software: esatto, stiamo parlando proprio della EMUI 12, la nuova versione dell’interfaccia creata dal produttore cinese.

Novità aggiornamento Huawei P40 Pro e Huawei P40 Pro+

Huawei P40 Pro e Pro+ si aggiornano in Italia alla EMUI 12, più precisamente alla versione 12.0.0.218. Il download richiesto è di poco più di 1 GB, dunque vi consigliamo di procedere con l’installazione mentre siete sotto rete Wi-Fi, a meno che non disponiate di più giga di quanti ne utilizzerete questo mese.

La prima beta era sbarcata sui due smartphone circa un mese e mezzo fa, ma è finalmente ora di mettere le mani sulla versione stabile. Nel corso dei prossimi mesi arriverà su una lunga lista di dispositivi, ma c’è bisogno di ancora un po’ di pazienza.

La EMUI 12 offre un’interfaccia più minimalista e pulita, con animazioni migliorate, maggiori possibilità di personalizzazione, un rinnovato pannello di controllo, la funzione Device+ per collegarsi ad altri dispositivi, una migliore gestione della sicurezza dello smartphone, passi avanti nelle prestazioni e nell’efficienza e non solo.

Come aggiornare Huawei P40 Pro e Huawei P40 Pro+ alla EMUI 12

Per cercare l’aggiornamento alla EMUI 12 sul vostro Huawei P40 Pro o Huawei P40 Pro+ potete recarvi all’interno delle impostazioni di sistema: basta che seguiate il percorso “Impostazioni > Sistema e aggiornamenti > Aggiornamento software“. Visto il peso vi consigliamo di procedere con un livello di batteria superiore al 35/40%, in modo da evitare possibili guai.

In caso non riusciate ancora a trovare l’update non disperate: basterà attendere ancora qualche giorno al massimo.

