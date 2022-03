Oltre che attraverso i canali social e Web, il team di Google adesso informa i possessori degli smartphone Google Pixel relativamente alle novità introdotte con gli aggiornamenti trimestrali Pixel feature Drop anche direttamente sui loro telefoni e ciò grazie all’applicazione Pixel Tips, che dopo un update mostra una schermata iniziale con la quale vengono messe in evidenza le novità implementate.

Un esempio di questo nuovo sistema di informazioni relative agli aggiornamenti ci viene raccontato dallo staff di 9to5Google e riguarda in particolare un Google Pixel 3a che, dopo l’installazione del Pixel Feature Drop dei giorni scorsi, ha mostrato all’accensione una schermata intitolata “Il tuo Pixel è diventato più utile”.

Una comoda novità per gli smartphone della serie Google Pixel

In questa schermata sono presenti due schede, ovviamente in stile grafico Material You, che mettono in evidenza due delle novità introdotte con l’aggiornamento, ossia gli adesivi con il testo personalizzabile e il widget dedicato alla batteria.

Nella parte bassa della pagina, inoltre, sono presenti due tasti: quello a sinistra consente di saltare queste informazioni mentre quello a destra contiene un link ai suggerimenti.

In sostanza, con questo sistema il team di Google prova a mettere più in evidenza le novità introdotte rispetto a quanto avviene con il sistema basato sulle normali notifiche, che senza dubbio hanno meno capacità di catturare l’attenzione degli utenti.

Per quanto riguarda la disponibilità di questo nuovo sistema di informazioni relative agli aggiornamenti, pare sia già stato implementato sugli smartphone Google Pixel che sono passati dalla versione stabile di Android 12 ad Android 12L attraverso l’update OTA.

Se desiderate scoprire tutte le novità introdotte dal colosso di Mountain View con l’aggiornamento di marzo non dovete fare altro che cliccare su questo link, che vi porterà al nostro articolo dedicato.

Potrebbe interessarti anche: i migliori smartphone di Google del mese