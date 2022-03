Sony non ha ancora intenzione di abbandonare il mercato smartphone con sistema operativo Android. Anche per quest’anno sono in arrivo novità per la gamma Xperia. Oltre al futuro top di gamma Xperia 1 IV, già al centro di alcune indiscrezioni nelle scorse settimane, la casa nipponica sta lavorando anche al nuovo Sony Xperia 10 IV, la proposta con cui l’azienda punta a ritagliarsi il suo spazio nella fascia media del mercato.

Il nuovo Sony Xperia 10 IV è oggi protagonista di nuovo leak firmato dall’insider OnLeaks in collaborazione con zoutons.ae. Lo smartphone di Sony si mostra in un primo render che ci anticipa anche alcune caratteristiche del nuovo smartphone, atteso sul mercato nel corso dei prossimi mesi. Vediamo, quindi, tutti i dettagli relativi al prossimo mid-range di casa Sony.

Sony Xperia 10 IV: il futuro mid-range nipponico si mostra nei primi render

Nel futuro della gamma Sony ci sarà spazio anche per il Sony Xperia 10 IV. Lo smartphone andrà ad occupare la fascia media del mercato, con specifiche tecniche in linea con il segmento e nettamente inferiori rispetto a quelle del top di gamma Sony Xperia 1 IV. Il nuovo smartphone di Sony, come confermano i nuovi render e le informazioni diffuse da OnLeaks, non si adeguerà ai trend del mercato e continuerà a proporre una serie di elementi diventati oggi sempre più rari nel settore degli smartphone Android.

Il nuovo Sony Xperia 10 IV continuerà a proporre un display senza alcun foro o notch. Nella parte posteriore della scocca, invece, c’è spazio per un sistema con tre fotocamere disposte “a semaforo” oltre che per il logo Sony. Da notare anche la presenza del sensore di impronte digitali posizionato lateralmente oltre che del jack audio da 3.5 mm che viene collocato nella parte inferiore dello smartphone. Il nuovo mid-range di Sony presenterà dimensioni in linea con il suo predecessore (153.3 x 67.3 x 8.4 mm) con un display OLED che dovrebbe presentare una diagonale di circa 6 pollici.

Le possibili specifiche

Per il momento, la scheda tecnica del nuovo Sony Xperia 10 IV è ancora in gran parte sconosciuta. Il leak di oggi non ci svela particolari dettagli in merito alle specifiche del nuovo mid-range della casa nipponica. Oltre al display OLED da 6 pollici (con risoluzione Full HD) potrebbe esserci un SoC di fascia media firmato Qualcomm e caratterizzato dal supporto 5G.

Una delle ipotesi vede la presenza, sotto la scocca, dello Snapdragon 778 che potrebbe essere supportato da 6 GB di memoria RAM e da 128 GB di storage. Resta la possibilità di “rivedere” lo Snapdragon 690, già proposto sul modello precedente, oppure una sua evoluzione come lo Snapdragon 695. Per il momento, però, non ci sono ancora conferme precise.

Per quanto riguarda l’autonomia, inoltre, potrebbe trovare spazio tra le specifiche un’unità da 4.500 mAh, la stessa già vista sul Xperia 10 III lo scorso anno. Il sistema operativo sarà, invece, Android 12. Al momento, non ci sono conferme in merito alle caratteristiche delle fotocamere. Lo smartphone arriverà sul mercato in diverse varianti cromatiche (Black, White, Mint Green e Berry Blue).

Ancora da definire, invece, i prezzi. Il nuovo Xperia 10 IV non sarà, di certo, uno smartphone economico proponendo un listino in linea con quello del suo predecessore, senza tentare di sfidare la concorrenza rappresentata, in particolare, dai brand cinesi, in grado di proporre smartphone sempre più economici e con specifiche in linea con quelle del nuovo smartphone Sony. Ne sapremo di più, senza dubbio, nel corso delle prossime settimane. Il lancio del nuovo Xperia 10 IV è atteso per la fine della primavera o, al massimo, l’inizio della prossima estate.