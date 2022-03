Arriva il primo weekend di marzo e porta con sé il Flash Weekend di Samsung, la campagna promozionale del produttore sudcoreano che permette di acquistare, sullo shop ufficiale, (quasi) tutti i prodotti del proprio ecosistema (dagli smartphone alle tv) usufruendo di uno sconto del 10% sul prezzo di catalogo.

Vediamo insieme i dettagli dell’iniziativa e come sfruttarla.

Torna il Flash Weekend di Samsung

Il Flash Weekend del Samsung Shop è un’apprezzata iniziativa che consente ai clienti di acquistare la migliore tecnologia messa a disposizione da Samsung a un prezzo più vantaggioso rispetto al prezzo di listino. Già a partire da ieri, venerdì 4 marzo 2022, e fino alle 23:59 del prossimo 7 marzo 2022, è possibile acquistare i prodotti delle categorie Mobile, TV & Soundbar e Informatica con uno sconto del 10% sul prezzo di listino e i prodotti della categoria Elettrodomestici con uno sconto del 15%.

Per usufruire dello sconto, sarà necessario inserire il codice promozionale SAMSUNGFLASH e lo sconto (del 10 o 15% a seconda della categoria di appartenenza del prodotto) verrà direttamente applicato al carrello.

Va sottolineato che, purtroppo, il coupon non risulta cumulabile con altri coupon che potrebbero essere disponibili per alcuni determinati prodotti: bisogna essere oculati e valutare a dovere, in fase di acquisto, quale dei due coupon sfruttare su questa tipologia di prodotti.

Un esempio di questo fenomeno si materializza provando ad acquistare gli smartphone pieghevoli di Samsung, Galaxy Z Fold3 5G e Galaxy Z Flip3 5G; sui due smartphone, infatti, c’è la possibilità di applicare il coupon sconto FOLDABLE300 che permette di ricevere uno sconto immediato di 300€, ben maggiore dei (rispettivamente) 184,90€ o 109,90€ che si riceverebbero sfruttando la promozione prevista dal Flash Weekend.

Samsung offre, inoltre, tutta una serie di servizi accessori tra cui la possibilità di pagare in 3 rate tramite il servizio Klarna, il finanziamento a tasso zero e la spedizione gratuita (per i prodotti delle categorie Mobile e Informatica; per le categorie TV & Soundbar e per gli Elettrodomestici, vi invitiamo a consultare lo specchietto riassuntivo direttamente sul Samsung Shop)

Come sfruttare lo sconto offerto dal Flash Weekend di Samsung

Come accennato in precedenza, per utilizzare il coupon SAMSUNGFLASH basterà digitarlo all’interno del campo “Codice promozionale” collocato nella pagina del carrello (prima di procedere al pagamento); non appena il sistema avrà realizzato la validità del codice, il pulsante “Applica” si colorerà di blu e diventerà cliccabile. Applicando il codice, l’utente avrà la sensazione che la pagina si stia ricaricando; terminata l’operazione, lo sconto risulterà immediatamente visibile.

Il codice sconto sarà utilizzabile entro le 23:59 del prossimo 7 marzo 2022 e risulterà applicabile su tutti i “prodotti selezionati”: vi sono, infatti, alcuni prodotti (come, ad esempio, i nuovi Galaxy S22) che Samsung ha escluso dalla promozione. L’elenco completo dei prodotti esclusi è consultabile a questo indirizzo.

Se siete curiosi di scoprire tutte le proposte di Samsung acquistabili con il codice sconto, non vi resta che seguire il link qui sotto e verrete catapultati direttamente sul Samsung Shop.

