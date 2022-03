TIM sollecita gli utenti a cambiare i telefoni obsoleti per lo switch off del 3G

La fine del mese di febbraio e l’inizio del mese di marzo 2022 ci avvicinano ancora un po’ al preannunciato traguardo dello spegnimento della rete 3G di TIM e, per questo motivo, l’operatore ha deciso di mantenere attive le promozioni dedicate ai clienti possessori di telefoni obsoleti per l’acquisto di smartphone almeno 4G.

Questa proroga implica che, come avviene già da qualche mese, nei punti vendita fisici TIM è possibile accedere a promozioni per l’acquisto di smartphone a prezzi scontati, sia con pagamento a rate che in un’unica soluzione. Le promozioni in argomento sono rivolte, in particolare, ai clienti TIM che siano ancora in possesso di un dispositivo solo 3G o anche 4G ma privo di supporto VoLTE (anche questi ultimi, non potendo sfruttare la tecnologia Voice over LTE per le chiamate, verranno impattati dallo switch off della rete mobile di terza generazione).

Contestualmente, la prosecuzione delle promozioni in argomento verrà segnalata ai clienti potenzialmente interessati al cambio attraverso una nuova campagna informativa via SMS.

Smartphone acquistabili nei negozi TIM (esempi)

Senza voler stilare un elenco esaustivo di ogni singolo modello che potrebbe risultare acquistabile a prezzo scontato nei negozi TIM, vediamo comunque qualche esempio.

Per quanto riguarda i dispositivi disponibili all’acquisto con pagamento in un’unica soluzione, figurano in promozione: Alcatel 3080 a 44,90 euro, TIM Social 4G a 44,90 euro, Onda C7 a 59,90 euro, Emporia Touchsmart a 99,90 euro. Come si evince dai nomi tutt’altro che esaltanti, si tratta di alternative dal costo minimo pensate esclusivamente per i clienti meno esigenti e interessati soltanto a spendere la cifra più bassa possibile.

Sono già più noti, invece, i nomi che figurano tra i modelli acquistabili con pagamento a rate mediante finanziamento TIMFin. Ecco alcuni esempi: Redmi Note 10 5G (eccolo nel nostro confronto con Realme 8 5G) è disponibile a 5 euro al mese; OPPO A74 5G è disponibile a 5 euro al mese; Samsung Galaxy A12 New 128 GB (ecco la nostra recensione del modello Galaxy A12) è acquistabile a 3 euro al mese; OPPO A16s viene proposto a 3 euro al mese.

Trattandosi di un acquisto tramite finanziamento, è sempre valido l’invito a leggere con attenzione tutte le condizioni previste dal contratto prima di sottoscriverlo.

Spegnimento 3G TIM: conseguenze per telefoni obsoleti

Lo spegnimento della rete 3G di TIM non sarà privo di conseguenze per i clienti dell’operatore che non cambieranno il proprio telefono obsoleto con le promozioni appena descritte o con altre offerte disponibili.

Per i clienti in possesso di un dispositivo 5G, 4G con supporto VoLTE e 2G, non ci sarà alcun peggioramento, anzi potranno beneficiare delle chiamate tramite VoLTE, che garantiscono una qualità migliore e anche la possibilità di continuare a navigare senza interruzioni mentre si telefona.

Il discorso cambia nettamente per tutti i clienti che sono ancora in possesso di un dispositivo solo 3G o anche 4G ma privo di supporto alla tecnologia VoLTE. Questi sono i clienti che subiranno le maggiori conseguenze del cambiamento. In termini di impatto pratico, i clienti in possesso di dispositivi 4G non abilitati al Servizio Voce su Rete 4G dovranno accontentarsi della rete 2G per effettuare chiamate ed inviare SMS, mentre per la navigazione verrà usato ovviamente il 4G. Tuttavia a questi clienti non potrà essere garantita la navigazione senza interruzioni durante le chiamate. Dall’altra parte, lo spegnimento della rete 3G costringerà sostanzialmente i clienti con dispositivi privi di supporto 4G a cambiare smartphone o operatore, a meno di non volersi accontentare di usare il solo 2G per tutte le proprie operazioni, navigazione compresa.

Insomma, sarà comunque possibile compiere operazioni basilari come effettuare e ricevere chiamate e inviare e ricevere SMS anche senza 3G appoggiandosi al vecchio 2G, tuttavia l’esperienza d’uso diventerà tutt’altro che appagante.

In aggiunta a questo, per fruire almeno del 4G sarà necessario sostituire le vecchie SIM inferiori a 128K: il costo di 15 euro verrà rimborsato entro 24 ore dalla sostituzione tramite credito residuo (per i clienti business viene direttamente azzerato).

Per quanto riguarda le tempistiche, lo spegnimento del 3G TIM avverrà tra aprile, maggio e giugno 2022 (ecco il nostro articolo su come sapere quando verrà coinvolto il proprio Comune).

