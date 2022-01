Da TIM arriva una nuova interessante iniziativa dedicata ai propri clienti che possiedono ancora un telefono 3G, connettività ritenuta ormai obsoleta dall’operatore e per la quale nei prossimi mesi ha in programma di cessare il proprio supporto.

A partire da aprile, infatti, TIM inizierà a “spegnere” la propria rete 3G (che sarà riusitlizzata per potenziare quelle 4G e 5G) ed entro la fine del 2022 i suoi clienti non saranno più in grado di sfruttarla su tutto il territorio nazionale.

TIM ricorda ai propri clienti una scadenza importante

L’operatore telefonico ci tiene a informare i propri clienti di questa importante novità, così da consentire a chi possiede un telefono di vecchia generazione di poterlo sostituire con uno più recente e che supporti le reti 4G o 5G e a tal fine ha dato il via ad una campagna via SMS.

Ecco il testo di uno dei messaggi inviati dal popolare operatore telefonico:

Gentile cliente, da aprile 2022, TIM avvierà il progressivo spegnimento della rete 3G, che sarà sostituita dalle tecnologie 4G e 5G. Poichè il tuo smartphone non supporta le chiamate con le nuove tecnologie, in assenza di rete 3G, userai la rete 2G per telefonare e inviare sms, ma non potrà più navigare contemporaneamente in Internet sulla rete 4G. Per fruire al meglio della qualità della rete TIM, ti suggeriamo di valutare la sostituzione del vecchio smartphone. Puoi venire nei negozi TIM per scoprire le offerte disponibili. Info su […] ed al 119.

Così come viene spiegato da TIM sul proprio sito, dal momento del progressivo spegnimento della rete 3G di TIM, i suoi clienti che usano ancora uno smartphone dotato di tale tecnologia potranno continuare ad effettuare chiamate e inviare SMS (sfruttando la rete 2G) mentre “riscontreranno rallentamenti della navigazione Internet”.

Potete trovare tutte le offerte di TIM seguendo questo link.

Potrebbe interessarti anche: le migliori offerte telefoniche