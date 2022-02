Alla fine dello scorso anno TIM ha annunciato di avere in programma la dismissione della propria rete 3G e ciò nell’ambito di un processo di innovazione e sviluppo, in modo da offrire alla propria clientela servizi di qualità sempre più elevata, favorendo le più moderne e veloci reti 4G e 5G.

L’operatore telefonico ha precisato che il processo di sostituzione sarà avviato a partire da aprile 2022 e coinvolgerà progressivamente tutto il territorio nazionale, aggiungendo che tale iniziativa gli consentirà di potenziare gli investimenti nelle reti 4G e 5G, attraverso le quali gli utenti potranno usufruire di un’esperienza sempre più piacevole, soprattutto per quanto riguarda la fruizione di video in streaming.

All’inizio di quest’anno TIM ha dato il via ad una campagna informativa via SMS per ricordare ai propri clienti che a partire da aprile nel loro territorio potrebbe essere spenta la rete 3G e per invitarli, pertanto, ad accertarsi di usare dispositivi dotati di tecnologia 4G o 5G oppure di provvedere alla loro sostituzione.

Ecco quando TIM spegnerà la propria rete 3G

Ebbene, aprile si sta avvicinando e l’operatore telefonico continua a lavorare per lo spegnimento della propria rete 3G, ritenuta ormai obsoleta e chiunque può verificare quando è in programma la dismissione per il proprio comune di residenza.

Sul sito TIM, infatti, c’è una pagina dedicata appositamente al piano di spegnimento della rete 3G (la trovate seguendo questo link), grazie alla quale è possibile selezionare la regione desiderata e visualizzare il relativo file .pdf con l’elenco di tutti i comuni e il mese di spegnimento della rete 3G.

L’operatore telefonico precisa che questo piano di spegnimento è aggiornato al 26 gennaio 2022 e nel caso in cui dovessero intervenire variazioni provvederà tempestivamente all’aggiornamento delle informazioni.

