Xiaomi ha lasciato a POCO i riflettori del Mobile World Congress 2022, tuttavia agli appassionati del brand farà piacere sapere che il produttore non si è adagiato sugli allori, anzi il lancio global della serie Xiaomi 12 è praticamente dietro l’angolo.

Stando alle ultime indiscrezioni emerse, Xiaomi terrà un evento solo online in data 15 marzo 2022 per annunciare in Europa e non solo (si presume in India) i suoi nuovi smartphone di punta presentati in Cina a fine dicembre 2021. La composizione della lineup per i mercati globali è ancora poco chiara: al momento non è possibile affermare con certezza che arriveranno tutti i tre i modelli Xiaomi 12, Xiaomi 12 Pro e Xiaomi 12X. D’altro canto non si possono neppure escludere sorprese, visto che di recente i rumor su altri modelli come Xiaomi 12 mini, Xiaomi 12 Lite e Xiaomi 12 Ultra si sono fatti piuttosto insistenti.

Quali che saranno le scelte definitive di Xiaomi, è invece già emersa la strategia di marketing che il produttore cinese adotterà: la compagna promozionale dei nuovi flagship punterà forte sulle fotocamere e sarà costruita attorno allo slogan “Master every scene”. A tal proposito può tornare utile un rapido ripasso dei comparti fotografici della serie 12:

Xiaomi 12 : fotocamera anteriore da 32 MP e fotocamera posteriore tripla con sensore principale da 50 MP Sony IMX766 con OIS e sensore da 1/1,28″, ultra-grandangolare da 13 MP (FoV 123°) e tele-macro da 5 MP.

: fotocamera anteriore da 32 MP e fotocamera posteriore tripla con sensore principale da 50 MP Sony IMX766 con OIS e sensore da 1/1,28″, ultra-grandangolare da 13 MP (FoV 123°) e tele-macro da 5 MP. Xiaomi 12 Pro : fotocamera anteriore da 32 MP e fotocamera posteriore tripla con sensore principale da 50 MP Sony IMX707 con OIS, ultra-grandangolare da 50 MP e tele 2x da 50 MP.

: fotocamera anteriore da 32 MP e fotocamera posteriore tripla con sensore principale da 50 MP Sony IMX707 con OIS, ultra-grandangolare da 50 MP e tele 2x da 50 MP. Xiaomi 12X: fotocamera anteriore da 32 MP e fotocamera posteriore tripla con sensore principale da 50 MP Sony IMX766, ultra-grandangolare da 13 MP e macro da 5 MP.

Quanto al resto delle schede tecniche, anche in Europa Xiaomi 12 e Xiaomi 12 Pro potranno contare sulla Mobile Platform Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, mentre gli acquirenti di Xiaomi 12X dovranno accontentarsi dello Snapdragon 870.

Per quanto riguarda le colorazioni e i probabili prezzi di listino dei tre smartphone, vi rimandiamo al nostro precedente articolo dedicato.

