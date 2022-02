Se già Xiaomi 12 e Xiaomi 12X si caratterizzano per delle dimensioni piuttosto contenute (ovviamente tenendo conto di quella che è l’attuale tendenza del mercato degli smartphone), pare che il colosso cinese sia al lavoro su un altro modello ancora più piccolo, device che potrebbe arrivare sul mercato con il nome di Xiaomi 12 Mini.

Nelle scorse ore, infatti, è apparsa un’immagine che ci mostra quello che potrebbe essere il design di questo nuovo smartphone di Xiaomi (il condizionale è d’obbligo, non essendovi garanzie di attendibilità e potendo trattarsi, peranto, solo di uno dei tanti fake che popolano la Rete).

Ecco cosa sappiamo al momento di Xiaomi 12 Mini

Stando a quanto è possibile apprendere da tale immagine, condivisa da Shadow_Leak su Twitter, posteriormente Xiaomi 12 Mini dovrebbe presentare una tripla fotocamera, posizionata nell’angolo in alto a sinistra e caratterizzata da un sensore primario decisamente più grande rispetto agli altri due.

Per quanto riguarda le dimensioni, invece, Xiaomi 12 Mini potrebbe arrivare sul mercato con un display con una diagonale di poco inferiore ai 6 pollici.

Del resto, non ci sarebbe da stupirsi più di tanto nel caso in cui Xiaomi decidesse di lanciare effettivamente uno smartphone di fascia alta di dimensioni contenute, un dispositivo che potesse competere direttamente con iPhone 13 Mini (che ha uno schermo con diagonale da 5,4 pollici): ricordiamo, infatti, che Xiaomi 12 e Xiaomi 12X presentano un display da 6,28 pollici e, pertanto, rientrano in una categoria di telefoni più grandi.

Resta da capire quale potrebbe essere la scheda tecnica di Xiaomi 12 Mini ma sarebbe interessante se il telefono dovesse arrivare sul mercato con una dotazione di fascia alta, in quanto un top di gamma di dimensioni contenute è ancora oggi un tipo di smartphone molto desiderato dagli utenti Android.

La speranza è di saperne di più nel giro di qualche settimana.

