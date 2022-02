In questi minuti Samsung ha lanciato ufficialmente un nuovo smartphone economico, anche se l’aggettivo nuovo non è propriamente corretto per descrivere Samsung Galaxy A03, visto che il dispositivo era già stato annuciato nel mese di novembre dello scorso anno.

Questo modello low budget si affianca all’altrettanto economico Samsung Galaxy A03 Core, anch’esso annunciato verso la fine del 2021, e al Samsung Galaxy A03s, già protagonista di una nostra recensione.

Samsung Galaxy A03: caratteristiche tecniche

Disponibile a partire da oggi sul mercato indiano, Samsung Galaxy A03 dispone di un display da 6,5 pollici di tipo Infinity-V, di un SoC Unisoc T606 octa-core, di una fotocamera principale da 48 megapixel e di una generosa batteria da 5.000 mAh.

Ecco la scheda tecnica completa dello smartphone (visibile più in dettaglio nella nostra pagina dedicata):

display LCD Infinity-V da 6,5 pollici con risoluzione HD+ (1.560 x 720 pixel)

chipset Unisoc T606 octa-core (2x A75 1.6GHz + 6x A55 1.6GHz) con GPU Mali-G57 MC2

3 GB di RAM con 32 GB di memoria integrata o 4 GB di RAM con 128 GB di memoria integrata (espandibile grazie al supporto MicroSD fino a 1 TB)

fotocamera frontare da 5 megapixel con apertura f/2.2

doppia fotocamera posteriore con un sensore principale da 48 megapixel (apertura f/1.8) e un sensore di profondità da 2 megapixel

supporto Dual SIM (nano + nano + microSD)

Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.2, GPS + GLONASS, micro USB, ingresso jack audio da 3,5 mm

Dolby Atmos

Android 11 con interfaccia Samsung One UI Core 3.1

batteria da 5.000 mAh con ricarica a 10 watt

dimensioni: 164,2 x 75,9 x 9,1 mm

peso: 206 grammi

Colori, prezzo e disponibilità

Samsung Galaxy A03 viene proposto nei colori Black, Blue e Red visibili nelle immagini. I prezzi di listino dello smartphone sono di Rs. 10499 (124 euro) per il taglio 3GB+32GB e Rs. 11999 (142 euro) per quello 4GB+64GB. Lo smartphone è disponibile sullo store indiano di Samsung.

Non sono note informazioni in merito all’arrivo di questo modello su altri mercati, ma difficilmente ne sentiremo la mancanza.

Leggi anche: migliori smartphone Android