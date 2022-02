L’ultimo arrivato della famiglia Motorola è finalmente stato presentato quest’oggi: Motorola Edge 30 Pro è stato svelato ufficialmente ed è uno smartphone premium con specifiche di fascia alta, parente stretto del Moto Edge X30 che abbiamo visto in Cina un paio di mesi fa. Si tratta di fatto della versione dedicata al mercato internazionale di quest’ultimo, con il quale condivide specifiche tecniche e design.

Motorola Edge 30 Pro è ufficiale: specifiche tecniche e funzionalità

Motorola Edge 30 Pro punta molto sul SoC Snapdragon 8 Gen 1 di Qualcomm, che offre connettività di ultima generazione (5G, Wi-Fi, Bluetooth), tanta Intelligenza Artificiale, tecnologie pensate per il gaming mobile (con le migliorate funzioni Snapdragon Elite Gaming, lanciate per la prima volta con Snapdragon 855) e non solo.

Il chipset è in grado di garantire il 30% di potenza e il 25% di efficienza in più rispetto alla precedente generazione. Questo anche grazie all’ultima GPU Adreno, compatibile con VRS Pro e Volumetric Rendering. Il modem è lo Snapdragon X65, compatibile con 5G e Wi-Fi 6E.

Il display è un OLED Max Vision da 6,7 pollici a risoluzione Full-HD+ e offre una fluidità estrema grazie al refresh rate massimo di 144 Hz. Per godersi al meglio i contenuti multimediali vengono in aiuto anche i due speaker stereo con audio Dolby Atmos e la tecnologia Snapdragon Sound per l’audio wireless: quest’ultima punta a eliminare il divario nella qualità tra connessioni wireless e cablate, per musica ad alta risoluzione, videochiamate chiare e intrattenimento perfettamente sincronizzato anche tramite cuffie Bluetooth.

A livello fotografico la casa alata si è concentrata sulla stabilizzazione hardware, la riduzione del rumore e i miglioramenti per gli scatti in notturna, anche con il sensore anteriore. Sul retro sono disponibili due sensori Quad Pixel da 50 MP e uno Macro Vision da 2 MP per diverse tipologie di scatto, compresi i primi piani e le foto ultra-grandangolari.

La messa a fuoco è ancora più rapida grazie al PDAF, mentre la stabilizzazione ottica (OIS) garantisce foto cristalline e prive di vibrazioni indesiderate. Il sensore Macro Vision è l’ideale per i primi piani più estremi, dato che avvicina quattro volte di più al soggetto rispetto a una lente standard. Per i selfie è disponibile un sensore Quad Pixel da 60 MP, mentre i video possono essere girati con HDR e a una risoluzione massima 8K, la più alta disponibile attualmente nel mondo smartphone.

Motorola si è concentrata molto sull’autonomia del suo nuovo smartphone Android: proprio per questo ha deciso di integrare una batteria da 4800 mAh compatibile con la ricarica rapida TurboPower fino a 68 W, che consente di salire sopra il 50% in soli 15 minuti attaccati alla presa; in aggiunta ci sono anche la ricarica wireless da 15 W, per quando si ha meno fretta, e la ricarica inversa da 5 W per wearable o altri dispositivi.

Ecco la scheda tecnica completa dello smartphone.

Scheda tecnica Motorola Edge 30 Pro

display 20:9 Max Vision pOLED da 6,7 pollici Full-HD+ (2400 x 1800), con HDR10+ e refresh rate fino a 144 Hz

SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1

8 o 12 GB di RAM LPDDR5 e 128, 256 o 512 GB di memoria interna UFS 3.1

tripla fotocamera posteriore con sensore principale Quad Pixel da 50 MP (f/1.8) con PDAF e OIS, sensore ultra-grandangolare Quad Pixel da 50 MP (f/2.2 e 114° di FoV) e sensore per la profondità da 2 MP (f/2.4)

fotocamera anteriore Quad Pixel da 60 MP (f/2.2)

connettività dual 5G, Wi-Fi 6E dual band, Bluetooth 5.2, NFC, GPS, USB Type-C

certificazione IP52, dual speaker stereo con Dolby Atmos, 3 microfoni

batteria da 4800 mAh con ricarica rapida TurboPower cablata da 68 W, wireless da 15 W e power sharing da 5 W

Android 12

dimensioni: 163 x 75,9 x 8,79 mm, peso di 196 g

Motorola Edge 30 Pro arriva sul mercato con Android 12 e la personalizzazione My UX, leggera e priva di applicazioni doppie. Integra la funzionalità Ready For, pensata per l’uso “ibrido” moderno: offre la possibilità di godersi i contenuti su schermi più grandi, che si tratti di giochi o di videochiamate. Risulta compatibile con Windows 10 e Windows 11, per un multitasking di livello superiore. La casa alata è la prima a supportare la piattaforma Snapdragon Spaces XR Developer, che permette agli sviluppatori lo sfruttamento degli occhiali smart Lenovo A3 ThinkReality per creare un’esperienza immersiva.

Con il nuovo smartphone arriva il primo stilo intelligente Motorola con un folio adattabile, utile per la navigazione, la modifica di testi e non solo. Sarà venduto separatamente nelle prossime settimane a partire dal sito ufficiale Motorola.

Prezzi e uscita di Motorola Edge 30 Pro

Motorola Edge 30 Pro sarà disponibile all’acquisto in preordine dalle ore 15:00 di oggi su Amazon nelle colorazioni Cosmos Blue e Stardust White. Con l’offerta di lancio il prezzo sarà di 749 euro anziché 849,90 fino al 6 marzo 2022.

