Motorola e Bullit hanno collaborato insieme per la realizzazione di un nuovo smartphone, più resistente del solito: Motorola Defy. Le aziende non si sbilanciano a definirlo uno smartphone rugged perché non è stato pensato per situazioni estreme, più particolarmente per sopravvivere agli urti e alle cadute di un utilizzo tipico e infatti può vantare però la certificazione contro acqua e polvere, resiste alle cadute da 1,8 metri e ha la certificazione militare SPEC 810H.

Abbiamo avuto occasione di provarlo sul campo, ecco la nostra recensione di Motorola Defy.

Unboxing di Motorola Defy

All’interno della confezione di Motorola Defy è presente il caricabatteria, il cavo USB per alimentazione e trasferimento file e un laccetto da agganciare all’occhiello dello smartphone posto nello spigolo in basso a sinistra, modo per legarlo conseguentemente al polso e tenerlo ben saldo.

Design & Ergonomia

Motorola Defy non è uno smartphone comune: la sua particolarità maggiore è il fatto di integrare nativamente una cover super resistente. Non è dunque necessario comprarne una aggiuntiva per proteggere maggiormente lo smartphone, il suo corpo è studiato apposta per resistere agli impatti a terra dopo una caduta di circa 1 metro o poco più. Lo abbiamo testato più volte e il risultato è visibile nel nostro video TikTok.

Misura 169,8 x 78,2 x 10,9 mm e ha un peso complessivo di 232 grammi, insomma non proprio contenuti per cui l’utilizzo ad una sola mano non è sicuramente per tutti. Sull’angolo in basso a sinistra è dotato di un occhiello dove agganciare il laccetto da polso, così evitare il rischio caduta.

Il display è da 6,5” con risoluzione HD+ e protetto da Corning® Gorilla® Glass VictusTM con spessore di 0,7mm e 0,5mm di incasso Utilizzabile con le dita bagnate. La qualità è simile a tanti altri smartphone Motorola di fascia bassa visti quest’anno. La tecnologia è LCD IPS e mancando un po’ di contrasto non è particolarmente di qualità.

È uno smartphone”rugged” o quasi, le certificazioni per cui è stato testato sono le seguenti:

Protezione dall’ingresso (IP68) di: resistente a sabbia, polvere, sporco, acqua, umidità e nebbia salina;

Impermeabile: fino a 1,5m per 35 minuti;

A prova di caduta: fino a 1,8m su acciaio, PCB con rinforzo strutturale, cordino di alta qualità per ridurre le cadute;

MIL SPEC 810H: shock termico: sopporta variazioni di temperatura da basse ad alte comprese tra -30°C e 75°C per un massimo di 30 minuti;

Resistenza alle vibrazioni: categoria 4, resistente a umidità e nebbia salina. Per i più attenti poi l’intero smartphone è lavabile con saponi e disinfettanti.

Funzionalità

Il peccato originale di Motorola Defy è proprio sull’aspetto software. Arriva infatti sul mercato con Android 10 e non con almeno Android 11, un po’ retrò se si considera che ormai i nuovi smartphone che si apprestano ad arrivare sul mercato hanno a bordo già Android 12. A livello di funzionalità comunque non manca molto: l’applicazione Moto pre-installata di sistema infatti va a colmare alcune lacune del robottino verde e implementare funzionalità dedite a migliorare l’esperienza d’uso.

Nel complesso il software gira bene, in linea con gli smartphone di fascia bassa: impiega qualche secondo a compiere le azioni più complesse ma le porta a termine in tempi adeguati.

Per gli amanti di Android stock, senza personalizzazioni particolari, sicuramente un software convincente al netto degli aggiornamenti che speriamo arrivino.

Prestazioni

Motorola Defy è uno smartphone che gira abbastanza bene come prestazioni. È mosso dal processore octa-core Qualcomm Snapdragon 662 a 2GHz di frequenza ed è affiancato da 4 GB di memoria RAM e 64 GB di memoria interna espandibile tramite MicroSD.

Non sorprende né in positivo né in negativo sotto questo aspetto, si comporta infatti in maniera molto similare ad altri smartphone intorno ai 200-300 Euro.

Fotocamera

Il comparto fotografico è poco convincente: sulla fascia di prezzo bassa e medio-bassa è sempre difficile trovare smartphone dalle buone fotocamere ma qualcosa sul mercato c’è, consulta la nostra classifica ai migliori smartphone per fotocamera. Trovandoci però su una fascia di prezzo di circa 300 Euro, si fa decisamente mancare la presenza di un sensore ultra-grandangolare mentre, il sensore principale, se la cava in buone situazioni ambientali e meno di notte o al crepuscolo. Qui potete limare la qualità delle foto andando ad utilizzare la modalità notturna che però non fa miracoli.

Nel dettaglio Motorola Defy dispone di una fotocamera principale da 48 MP con paertura f/1,8, un sensore da 2MP per profondità di campo e un sensore da 2 MP di tipo macro. La fotocamera frontale invece è da 8 megapixel.

Previous Next Fullscreen

Batteria & Autonomia

Motorola Defy ha al suo interno una batteria da 5000 mAh e, grazie anche all’hardware poco energivoro, permette di arrivare fino anche a due giorni di autonomia con un utilizzo medio.

Ovviamente non è dotato di ricarica wireless mentre la ricarica rapida è da 20W, il che significa ricaricare lo smartphone da 0 al 100% in poco più di 2 ore.

In conclusione

Motorola Defy è proposto a un prezzo di listino di 329 Euro, un po’ alto in relazione alle specifiche tecniche e al software pre-installato. Si tratta però indubbiamente di un prodotto diverso dagli altri, mirato a offrire robustezza e resistenza per chi è tipicamente più maldestro e si ritrova a dover cambiare e far riparare il proprio smartphone di continuo. Da questo punto di vista è indubbiamente valido: non è uno smartphone rugged nel pieno del termine ma sicuramente offre quella durabilità in più che serve per il target a cui è pensato.

Sulla stessa fascia di prezzo ha un unico concorrente che offre la stessa certificazione contro acqua e polvere (ma non agli urti) ovvero Samsung Galaxy A52s 5G che, dal punto di vista fotografico, della completezza software e delle prestazioni, è ampiamente superiore.

Fortunatamente il prezzo di Motorola Defy è già in discesa e inizia a trovarsi intorno ai 290 Euro, secondo il nostro giudizio sarà sicuramente un ottimo acquisto però solo una volta che atterrerà ad una cifra inferiore ai 229 Euro. È disponibile su Amazon a 280 Euro, oppure su eBay e a 240 Euro circa.