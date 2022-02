Il 2022 di Iliad è iniziato col “botto”: l’operatore telefonico francese, infatti, all’inizio di quest’anno ha lanciato la sua offerta Fibra e ha provato ad acquistare la divisione italiana di Vodafone, anche se la sua offerta da oltre 11 miliardi di euro è stata rifiutata.

Questo “piccolo intoppo” non sembra avere rallentato i piani di crescita di Iliad nel nostro Paese e un’ulteriore conferma arriva dal continuo rafforzamento della presenza fisica dell’operatore nelle varie regioni italiane con l’apertura di sempre nuovi negozi.

L’ultimo della serie aprirà i propri battenti a Brescia: si tratterà di un Iliad Store, per il quale l’operatore telefonico ha già avviato le ricerche per il personale che dovrà poi impiegare in esso.

Iliad cerca i candidati per la gestione del nuovo store a Brescia

Stando a quanto si apprende dal sito di Iliad dedicato alle offerte di lavoro, per quanto riguarda Brescia l’operatore è alla ricerca di uno Store Consultant e di uno Store Manager.

In particolare, lo Store Consultant avrà il compito di “prendersi cura degli utenti” che si recheranno nel negozio, fornendo loro la migliore soluzione possibile e provando a fargli conoscere i vari servizi offerti dall’azienda. Per ulteriori informazioni e per proporre la propria candidatura vi rimandiamo alla pagina dedicata.

Lo Store Manager è un incarico più prestigioso, in quanto sarà suo compito gestire il punto vendita, ispirare tutto il team e coordinare il lavoro, occupandosi anche di curare i rapporti con i clienti. Per ulteriori informazioni e per proporre la propria candidatura vi rimandiamo alla pagina dedicata.

Ricordiamo che nei giorni scorsi Iliad ha aggiornato la pagina del proprio sito dedicata alla ricerca dei suoi punti vendita (la trovate qui), rendendo più semplice trovare uno tra i 3.442 luoghi (tra Store, Corner, Point ed Express) in cui è possibile acquistare i prodotti dell’operatore telefonico.

