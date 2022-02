Ci eravamo lasciati con delle prime indiscrezioni qualche ora fa, ma adesso c’è la conferma ufficiale proveniente da entrambe le parti coinvolte: Vodafone ha rifiutato l’offerta miliardaria fatta da Iliad e quindi continuerà a operare in modo indipendente in Italia. Vodafone ci tiene a sottolineare l’importanza del mercato italiano e la volontà di continuare a investire sul territorio con una nota ufficiale, nella quale prova anche a spiegare implicitamente il motivo del rifiuto:

Vodafone conferma di aver ricevuto una manifestazione di interesse, altamente preliminare e non vincolante da parte di Iliad e del fondo Apax Partners per acquisire il 100% di Vodafone Italia. Vodafone conferma di aver respinto la manifestazione di interesse, poiché non è nel miglior interesse degli investitori. Il Consiglio e la direzione di Vodafone rimangono concentrati sulla fornitura di valore per gli azionisti attraverso una combinazione della strategia di crescita organica a medio termine e dell’ottimizzazione continua del portafoglio. Vodafone continua a perseguire pragmaticamente diverse opportunità di consolidamento che accrescano valore per fornire strutture di mercato sostenibili nei suoi principali mercati europei, inclusa l’Italia.

Iliad, da parte sua, ci tiene a fare altrettanto e così ha commentato il no secco da parte di Vodafone con un breve comunicato, dal quale, a essere sinceri, traspare un certo malcontento e viene fuori la reale cifra della proposta, che è di 11,25 miliardi di euro e non di 14 come riportato da Bloomberg nei giorni scorsi:

Iliad prende atto del rifiuto da parte di Vodafone della sua offerta da 11,25 miliardi di euro e perseguirà la sua strategia stand-alone. L’offerta aveva i meriti di riflettere un premio molto elevato per Vodafone Italia, essere un’offerta in contanti al 100%, beneficiare a pieno del forte sostegno finanziario di una delle prime tre banche europee e di un partner finanziario, rispondere alla volontà del management di Vodafone di consolidamento in Italia ed essere nel migliore interesse degli azionisti di Vodafone.

Nulla di fatto quindi alla fine. Non sappiamo se Iliad ci riproverà in futuro, ma da come sembra averla presa probabilmente no e probabilmente cercherà di dare il più possibile del filo da torcere a Vodafone sia nel mobile che nel fisso. Staremo a vedere come evolverà, se lo farà, la cosa nel prossimo futuro.