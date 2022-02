Dopo alcune indiscrezioni circolate nei giorni scorsi, e dopo che l’A.D. di Iliad Italia aveva seccamente smentito l’interesse della compagnia per Vodafone, arriva la prima ammissione ufficiale: il gruppo francese ha espresso la propria volontà di acquistare Vodafone Italia, puntando così a diventare il primo operatore italiano.

Ufficiale l’offerta a Vodafone

Nel corso di una intervista rilasciata al quotidiano francese Le Monde, Thomas Reynaud, CEO di Iliad Group, ha confermato la proposta economica per l’acquisizione della divisione italiana di Vodafone. Confermate quindi le anticipazioni di Bloomberg prima e de Il Sole 24 Ore poi, che a quanto pare erano ben informarti sulla vicenda.

La cifra messa sul piatto dal gruppo francese è decisamente importante: si parla infatti di ben 14 miliardi di euro, offerti a Vodafone per la cessione di Vodafone Italia. In questo modo la compagnia francese diventerebbe il primo operatore italiano, con una quota molto importante.

Ovviamente l’operazione dovrà essere approvata da AGCOM e richiederà del tempo per essere finalizzata, ma le basi sembrano essere state gettate. Ricordando quanto accaduto in occasione della fusione tra Wind e Tre, anche questa nuova operazione sarà vagliata attentamente e potrebbe portare all’arrivo di un quarto operatore, magari proprio Fastweb che da tempo preme per avere una rete proprietaria.

Resta da capire il destino di ho. Mobile, che potrebbe essere sacrificata per evitare la concorrenza interna, ma per tutti questi dettagli ci sarà tempo e modo di parlare.

