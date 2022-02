A distanza di alcune settimane dal rilascio nella versione beta, che ha coinvolto prima alcuni tester e poi l’intera platea degli iscritti al programma, arriva anche sulla versione stabile di WhatsApp la nuova grafica relativa ai messaggi vocali.

Da qualche mese la compagnia sta lavorando a uno svecchiamento dell’interfaccia e tra le novità grafiche più interessanti c’è sicuramente quella dedicata ai messaggi vocali, che ora sono visualizzati con una forma d’onda che segue il contenuto del messaggio, per rendere più piacevole la visione e per semplificare l’identificazione di ciascun vocale.

La nuova grafica su WhatsApp stabile

Come accade sempre con le novità della più diffusa app di messaggistica istantanea, anche la nuova grafica dei messaggi vocali è stata testata per qualche mese nel canale beta, al fine di raccogliere feedback dagli utenti, segnalazioni di eventuali problemi o incompatibilità con alcuni dispositivi.

A quanto pare i test sono stati completati con successo e anche chi preferisce utilizzare la versione stabile, per evitare i problemi di stabilità che accomunano le versioni beta dei software, può ora gustarsi la nuova grafica. Dal punto di vista funzionale non cambia nulla, i messaggi vocali possono essere gestiti allo stesso modo di prima, ma il loro aspetto, come vedete dallo screenshot sottostante, è decisamente migliorato.

La forma dell’onda è leggermente diversa rispetto a quella vista in precedenza sulle versioni beta, con una minore differenza nell’ampiezza, se si escludono ovviamente le pause nei messaggi, in cui l’altezza dell’onda è praticamente pari a zero. La nuova grafica è in fase di roll out sulla versione stabile di WhatsApp, noi l’abbiamo vista su un Google Pixel 5 con Android 12 e la versione 2.22.4.74 dell’app, ma potrebbe essere presente anche in versioni differenti. Se non la visualizzate non vi resta che aggiornare l’app o attendere l’arrivo della novità con un update lato server.