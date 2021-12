Continua senza sosta il lavoro del team di sviluppatori di WhatsApp che ha come obiettivo quello di introdurre nuove funzionalità per chi ha scelto questo popolare servizio di messaggistica istantanea multi-piattaforma, in modo da poter garantire un’esperienza sempre più ricca.

Nei mesi scorsi è emerso che tra le novità in fase di lavorazione vi era anche quella relativa ai messaggi vocali e alla sua interfaccia: ci riferiamo alla possibilità di visualizzare la voce con un effetto ad onda all’interno di una bolla nella chat.

In realtà il team di WhatsApp ha già abilitato questa nuova interfaccia nella versione 2.21.13.17 beta per Android ma soltanto temporaneamente, in quanto la funzionalità è stata immediatamente disabilitata con un successivo aggiornamento.

Ebbene, con la versione 2.21.25.11 di WhatsApp Beta (della quale via abbiamo già parlato ieri) questa nuova interfaccia è stata abilitata per una serie selezionata di tester.

Stando a quanto si apprende, i tester abilitati da WhatsApp a provare questa funzione potrebbero non vedere ugualmente la nuova interfaccia se ricevono una nota vocale da qualcuno che ha la funzionalità disabilitata o quando la nota vocale è stata registrata utilizzando una vecchia versione dell’applicazione.

Restiamo in attesa di scoprire quando questa nuova UI sarà introdotta per tutti gli utenti attraverso la sua implementazione in una versione stabile dell’applicazione di messaggistica.

Come provare le versioni beta di WhatsApp

Chi desidera provare in anteprima le novità di WhatsApp studiate per i dispositivi basati sul sistema operativo mobile di Google può farlo attraverso il Play Store, iscrivendosi al relativo canale di beta testing (trovate la pagina dedicata a tale programma seguendo questo link) oppure installando manualmente i file APK di una delle versioni beta che vengono rilasciate ogni giorno, i quali possono essere scaricati da APK Mirror (trovate la pagina dedicata seguendo questo link).

