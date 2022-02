Realme non sta certo con le mani in mano rispetto ai competitor, a quanto pare si sta preparando per lanciare in Cina un nuovo smartphone della serie V che, nel mercato globale, sembra verrà commercializzato sotto l’ala di OnePlus.

Realme V25 globale sarà OnePlus Nord CE 2 Lite

Stando a quanto dichiarato dall’informatore Yogesh Brar ai colleghi di mysmartprice, il prossimo Realme V25 sarà commercializzato al di fuori della Cina come OnePlus Nord CE 2 Lite; grazie al sito del TEENA conosciamo anche le caratteristiche tecniche del prossimo V25.

Lo smartphone avrà un display LCD FULL HD+ da 6,58 pollici con frequenza di aggiornamento di 120 Hz, sarà mosso dal processore Snapdragon 695 5G (con velocità di clock fino a 2,2 GHz) insieme alla GPU Adreno 619; il taglio di memoria RAM sarà da 6 GB o da 8 GB LPDDR4X, uniti ad un quantitativo di memoria interna che spazia tra i 128 GB e i 256 GB UFS2.1, espandibile tramite l’utilizzo di una microSD. Per quel che concerne il comparto fotografico, questo avrà un sensore principale da 64 MP con apertura f/1.79 e due sensori da 2 MP (probabilmente dedicati a profondità e macro), anteriormente ci sarà un sensore da 16 MP con apertura focale f/2.0. Il dispositivo sarà alimentato da una batteria da 5.000 mAh con supporto per la ricarica rapida da 33 W, verrà commercializzato con Android 12 a bordo e avrà un sensore per il rilevamento delle impronte digitali posizionato lateralmente.

Trapela un’immagine di Realme GT Neo 3 2022, con caratteristiche e data di lancio

Secondo l’informatore OnLeaks, Realme si starebbe preparando al lancio sul mercato del prossimo Realme GT Neo 3, di cui condivide anche l’immagine che potete vedere qui sotto. Il leaker non si limita al solo aspetto esteriore, ma rivela anche che lo smartphone dovrebbe avere il retro in vetro, con un sensore fotografico principale da 50 MP con OIS; inoltre sarebbe dotato di un display AMOLED da 6,62 pollici con sensore per il rilevamento delle impronte digitali integrato. Il processore potrebbe essere lo Snapdragon 888, coadiuvato da 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna, una batteria da 5.000 mAh e pare verrebbe commercializzato con Android 12.

Sia chiaro che quanto riportato è, al momento, solo frutto di congetture, quindi prendete tutte le informazioni con il beneficio del dubbio; il leaker inoltre si sbilancia sulla data di presentazione prevista che sarebbe il 31 luglio 2022. L’azienda, dal canto suo, non ha ancora rilasciato alcuna informazione ufficiale in merito, quindi non ci resta che attendere per vedere confermate o smentite le caratteristiche paventate.