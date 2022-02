La gamma di smartphone OnePlus si prepara a registrare una nuova espansione. Dopo il OnePlus 10 Pro, ancora in attesa del debutto europeo, il brand sta lavorando al lancio del nuovo OnePlus Nord CE 2 Lite. Lo smartphone, già da alcune settimane, è al centro di rumor e indiscrezioni ed oggi è protagonista di un nuovo leak che ci anticipa alcuni elementi chiave del comparto tecnico.

Il nuovo OnePlus Nord CE 2 Lite andrà ad occupare la fascia bassa della gamma OnePlus e la sua scheda tecnica rifletterà questo posizionamento. Le informazioni emerse oggi e diffuse da 91mobiles ci anticipano alcuni dettagli del comparto fotografico del nuovo smartphone. Ecco cosa aspettarsi dal prossimo dispositivo della gamma OnePlus:

OnePlus Nord CE 2 Lite: un leak conferma le specifiche del comparto fotografico

Il futuro OnePlus Nord CE 2 Lite non sarà, di certo, al livello del nuovo top di gamma OnePlus 10 Pro e anche lato fotografico lo smartphone non punta a stupire. Il nuovo dispositivo di OnePlus, come conferma il leak di oggi, potrà contare su di una tripla fotocamera posteriore. Il sensore principale sarà un OmniVision da 64 Megapixel e sarà supportato da due sensori secondari, entrambi da 2 Megapixel, uno per le macro ed uno monocromatico.

Per quanto riguarda la fotocamera frontale, invece, troveremo un Sony IMX471 da 16 Megapixel già utilizzato dal brand sulla serie OnePlus 9. Sulla base dei render già apparsi online, come quello che trovate in testa alla news, lo smartphone avrà un modulo dedicato ai sensori posteriori, di cui due occuperanno quasi tutta la superfice utile, mentre il sensore frontale sarà integrato nel foro del display, confermando un design oramai caratteristico di OnePlus e non solo.

Le altre specifiche dello smartphone

La scheda tecnica del nuovo OnePlus Nord CE 2 Lite è già ben definita per buona parte delle specifiche. Lo smartphone, infatti, dovrebbe presentare un display da 6.59 pollici di diagonale con risoluzione Full HD. Il pannello dovrebbe essere LCD e, al momento, non è noto il refresh rate massimo. A gestire il funzionamento dello smartphone ci sarà spazio per il SoC Qualcomm Snapdragon 695 che garantirà, oltre a buone performance generali, anche il supporto al 5G.

Tra le specifiche troveremo fino ad 8 GB di memoria RAM e fino a 256 GB di storage interno (ci saranno altre varianti con differenti combinazioni di RAM e storage molto probabilmente). Per quanto riguarda la batteria, è confermata la presenza di un’unità da 5.000 mAh che sarà affiancata al supporto alla ricarica rapida da 33 W. È confermata la presenza di un jack per le cuffie.

Per il momento, sono ancora tutti da verificare i dettagli su prezzo e data di uscita del nuovo OnePlus Nord CE 2 Lite. Lo smartphone potrebbe diventare la nuova proposta d’accesso alla gamma OnePlus in Europa. L’azienda potrebbe anche decidere di non portare nel nostro mercato questo dispositivo che, invece, andrà a ricoprire un ruolo di primo piano in mercati strategici, per il brand, come l’India per cui si parla di un prezzo di partenza che, al cambio attuale, sarà di poco più di 200 euro. Maggiori dettagli potrebbero arrivare già nei prossimi giorni. Il nuovo OnePlus Nord CE 2 Lite, infatti, dovrebbe debuttare entro la fine del primo trimestre.