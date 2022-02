Di gestori password disponibili ce ne sono a bizzeffe, ma spesso e volentieri, per comodità, si preferisce utilizzare quello integrato in Google Chrome e Android, nonostante sia per alcune caratteristiche più scarno di quelli della concorrenza. Big G è però consapevole dell’importanza di questo strumento e pare stia lavorando per migliorarlo, vediamo come.

Google Chrome vi permetterà di aggiungere delle note agli account salvati nel password manager

Come fatto notare da un utente su Reddit, sembra che Google stia implementando la possibilità di aggiungere delle note alle password salvate; come potete notare dalle immagini poco sotto, la funzionalità verrebbe introdotta in Chrome Canary 101 e sarebbe disponibile sia per le password già salvate, che per le nuove immesse.

Nella schermata Aggiungi/Modifica password, compare un nuovo campo denominato Nota, qui è possibile inserire qualsiasi informazione riteniate opportuna come ad esempio l’ultima volta che avete modificato la password, oppure la risposta alla domanda di sicurezza per il ripristino dell’account in questione.

Nulla di nuovo o rivoluzionario in sostanza, considerando che la maggior parte dei gestori password concorrenti supportano già tale funzione, tuttavia è un ulteriore segno degli sforzi di Google per migliorare i propri servizi a disposizione degli utenti; inoltre pare che Big G stia lavorando anche per implementare la possibilità di aggiungere manualmente le password, senza doversi per forza affidare alla sola schermata che appare automaticamente la prima volta che inseriamo delle credenziali su un sito web.

Non ci sono informazioni, al momento, su quando questa nuova funzionalità verrà rilasciata per tutti, ma non mancheremo di tenervi informati.

