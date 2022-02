La gamma Redmi Note 11 è stata presentata lo scorso mese di gennaio e, da poco, è entrata in fase di lancio. Attualmente, Xiaomi ha svelato quattro modelli: Note 11, Note 11S, Note 11 Pro e Note 11 Pro 5G. Solo una delle quattro novità è dotata del supporto al 5G. C’è, quindi, spazio per un nuovo smartphone 5G nella nuova famiglia di mid-range e l’azienda si prepara a colmare questo spazio.

Le ultime indiscrezioni di queste ore ci confermano, infatti, che è in arrivo il nuovo Redmi Note 11S 5G. Lo smartphone a completare la già articolata gamma Redmi Note 11 proponendo una soluzione 5G più accessibile rispetto al Note 11 Pro 5G. Ancora una volta il nuovo progetto potrebbe essere collegato al forte legame tra la gamma Redmi e la gamma di smartphone POCO. Vediamo i dettagli:

Redmi Note 11S 5G: ecco le possibili specifiche tecniche

Il nuovo Redmi Note 11S 5G è stato avvistato nel database IMEI con numero di modello K16B. Tale sigla anticipa il possibile legame del progetto con il POCO M4 Pro 5G e con il Redmi Note 11 5G disponibile in Cina (entrambi gli smartphone sono contraddistinti dal numero di modello K16A). L’ipotesi più concreta vede, quindi, l’arrivo di un nuovo Redmi Note 11S 5G come vero e proprio rebrand del POCO M4 Pro 5G presentato nell’ultimo trimestre dello scorso anno.

Il nuovo smartphone della gamma Redmi, quindi, dovrebbe presentare il SoC Dimensity 810 di MediaTek abbinato, come da tradizione Redmi, a varie combinazioni di RAM e storage (a partire da 6 GB di RAM e 64 GB di storage probabilmente, considerando l’attuale dotazione del Note 11S). Per il momento, non ci sono informazioni aggiunte sul comparto tecnico della nuova variante della gamma Redmi Note 11.

Ricordiamo, però, che il legame tra i Redmi Note 11 e la gamma POCO non si esaurirà al progetto del nuovo 11S 5G. Dalla base del Redmi Note 11 Pro 5G, dotato di Snapdragon 695, sarà realizzato il nuovo POCO X4 Pro 5G, smartphone in arrivo, probabilmente, già nel corso delle prossime settimane in alcuni dei mercati in cui è presente il brand POCO.

Quale sarà il prezzo del nuovo Redmi Note 11S 5G?

Individuare il posizionamento degli smartphone Redmi non è mai semplice. Il punto di riferimento che abbiamo a disposizione è il listino degli attuali Redmi Note 11. Il nuovo Redmi Note 11S (disponibile solo in versione 4G) è disponibile in Italia con un prezzo di listino di 279,90 euro (6/64 GB). Per il Redmi Note 11 Pro 5G, unico smartphone 5G della gamma, servono invece almeno 379 euro (6/128 GB). Il futuro Redmi Note 11S 5G potrebbe, quindi, posizionarsi tra questi due smartphone, posizionandosi poco al di sopra dei 300 euro.

In copertina Redmi Note 11 Series