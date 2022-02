Lo scorso mese, si era diffusa la voce che Motorola avesse in cantiere uno smartphone top di gamma, mosso da un processore Snapdragon, con un notevole comparto fotografico; oggi grazie a nuove indiscrezioni, abbiamo la possibilità di dare uno sguardo leggermente più approfondito al prossimo dispositivo di fascia alta di Motorola, nome in codice Frontier. Vediamo insieme qualche dettaglio.

Motorola Frontier dovrebbe avere un sensore fotografico principale da 194 MP

Il render che potete vedere qui sotto è stato diffuso su Twitter da Evan Blass, ritrae il prossimo smartphone top di gamma di Motorola da più angolazioni: come potete notare, il design del dispositivo non richiama alcun precedente modello del brand, tralasciano momentaneamente la parte frontale che presenta un vetro curvo, i dettagli più interessanti si trovano sul retro. Motorola Frontier presenta una scocca posteriore curva, con il logo del brand posto in posizione centrale, ma l’elemento che più di tutti attira l’attenzione è il grande sensore fotografico principale, posto nella parte superiore sinistra; stando a quanto riporta il testo impresso a fianco della fotocamera, questo dovrebbe essere un sensore da 1/1,5 pollici da ben 194 MP, con supporto OIS. Ad accompagnare il sensore principale ce ne sono altri due, insieme ad un flash led dual tone, e sebbene il post di evleaks non rilasci delucidazioni in merito, secondo una precedente fuga di notizie questi due sensori dovrebbero essere un ultra wide da 50 MP e un teleobbiettivo IMX664 da 12 MP.

Tornando alla parte anteriore, questa presenta come già detto, un display curvo che si estende da bordo a bordo, con un foro in posizione centrale per ospitare la fotocamera anteriore; dovrebbe trattarsi di un pannello OLED FHD+ da 6,67 pollici con frequenza di aggiornamento di 144 Hz. A muovere il tutto, dovrebbe esserci un processore Qualcomm con nome in codice SM8475, potrebbe trattarsi di una versione potenziata dello Snapdragon 8 Gen 1; non si conoscono al momento le dimensioni della batteria, ma pare che questa dovrebbe avere il supporto alla ricarica rapida fino a 120 W cablata e fino a 50 W con ricarica wireless. Gli ultimi dettagli che possiamo carpire dal render riguardano la parte inferiore, questa ospiterà il carrellino per la SIM, una porta USB di tipo C e l’altoparlante.

Motorola non ha, per il momento, rilasciato alcuna dichiarazione riguardo a Frontier, d’altronde considerando l’imminente lancio della serie Moto Edge 30, ci si aspetta che ci sia da attendere un po’ prima di vedere questo nuovo dispositivo pronto ad inserirsi nel mercato.