Motorola sta lavorando a un nuovo smartphone top di gamma con nome in codice “Frontier 22” che, secondo i dettagli trapelati, sarà dotato di un display a 144 Hz, una fotocamera da 200 megapixel e chip Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 “Plus”. I dettagli non si fermano qua e, oltre a essi, è presente anche la prima immagine che mostra come sarà il dispositivo.

Il prossimo flagship di Motorola avrà un nuovo chip Qualcomm e una fotocamera da 200 MP

Il nuovo flagship di Motorola, che sarà disponibile da luglio 2o22, avrà una nuova versione dell’attuale Snapdragon 8 Gen 1 di Qualcomm, identificato come SM8475 o presumibilmente come “Plus”, insieme a 12 GB di RAM LPDDR5 e 256 GB di memoria UFS 3.1. In questo caso il leak segnala tre tipi di configurazione: 8+128 GB, 8+256 GB, 12+256 GB.

Il display OLED, leggermente curvo verso i lati, ha un formato 20:9 e sarà di 6,67 pollici. Sarà inoltre dotato di 144 Hz e una risoluzione FullHD+ e supporterà l’HDR10+ e lo spazio colore DCI-P3.

Per quanto riguarda il comparto camere, il Frontier 22 sarà dotato di un modulo con tripla fotocamera. Ci sarà un sensore principale da 200 megapixel con stabilizzazione ottica dell’immagine, un grandangolo da 50 megapixel (probabilmente ultra grandangolare) e un teleobiettivo da 12 megapixel. La fotocamera frontale sarà punch hole e sarà da 60 MP.

Ad alimentare il dispositivo ci sarà una batteria da 4500 mAh che supporterà la ricarica cablata fino a 125 W e la ricarica wireless fino a 50 W. Il sistema operativo sarà Android 12. Altri dati chiave includono Wi-Fi 6E, USB-C, Bluetooth 5.2, supporto per doppia SIM e uno scanner d’impronte digitali sotto o all’interno del display.

Non è ancora noto con quale nome Motorola commercializzerà il dispositivo, così come il prezzo al momento del lancio. Non mancheremo di aggiornarvi non appena ci saranno nuove informazioni.

Che ne pensate di questo dispositivo? Fatecelo sapere utilizzando il box dei commenti.

Leggi anche: Motorola Moto G200 5G e Moto G51 5G arrivano in Italia, il primo già in sconto