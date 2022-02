Moto Edge 30 Pro è Moto Edge X30 rinominato che è stato lanciato in Cina a dicembre 2021. Dopo i render trapelati una settimana fa, oggi spuntano dettagli riguardanti il lancio dello smartphone nei mercati indiano e globale.

L’informatore Mukul Sharma ritiene che Motorola prevede di lanciare il nuovo smartphone di punta in India e a livello globale a febbraio. Il leaker non ha fornito una data precisa, tuttavia lo smartphone potrebbe essere commercializzato con un nome diverso in India, come accaduto per il mercato cinese.

Motorola potrebbe lanciare Moto Edge 30 Pro a livello globale e in India a febbraio

Lo smartphone potrebbe essere disponibile in più opzioni di colore una volta lanciato a livello globale. Secondo l’informatore il lancio del dispositivo è previsto nelle prossime settimane.

Moto Edge 30 Pro dovrebbe offrire le stesse specifiche di Moto Edge X30, quindi possiamo aspettarci un display OLED da 6,7 ​​pollici con risoluzione FHD+, frequenza di aggiornamento di 144 Hz, HDR10+, gamma di colori DCI-P3 al 100% e uno scanner di impronte digitali sotto il display.

Lo smartphone di punta di Motorola adotta il SoC Snapdragon 8 Gen 1 abbinato a un massimo di 12 GB di RAM e 256 GB di spazio di archiviazione UFS 3.1. Il dispositivo è alimentato da una batteria da 5.000 mAh con supporto per la ricarica rapida da 68 W.

La tripla fotocamera posteriore è composta da un sensore principale da 50 MP, un obiettivo ultra grandangolare da 5 MP e un sensore da 2 MP, mentre la fotocamera frontale si affida a un sensore da 60 MP. Le opzioni di connettività 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2 e NFC completano la ricca dotazione di serie.

Leggi anche: Migliori smartphone Motorola: la classifica del mese