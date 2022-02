L’attesa sta per giungere al termine, tra pochi giorni conosceremo ufficialmente gli attesi e chiacchieratissimi OPPO Find X5 e OPPO Find X5 Pro: il produttore ha comunicato la data di lancio ufficiale dei propri nuovi flagship. In aggiunta a questo, OPPO offre la possibilità di riceverli in anticipo, provarli e tenerli attraverso il nuovo programma di Product Ambassador.

OPPO Find X5 e Find X5 Pro: ecco quando arriveranno

Dopo una serie infinita di anticipazioni — le ultime hanno riguardato OPPO Find X5, ma OPPO Find X5 Pro lo abbiamo già visto in tutte le salse —, ecco finalmente delle informazioni ufficiali: OPPO ha annunciato che l’evento di lancio globale della nuova serie Find X5 — al quale ha associato l’hashtag #EmpowerEveryMoment — avrà luogo il 24 febbraio 2022 alle ore 12.00 (CET).

Con la nuova serie di punta OPPO, che ha recentemente confermato la prestigiosa collaborazione con Hasselblad, promette un perfetto connubio tra un design premium — che non è esattamente un mistero — e un comparto fotografico all’avanguardia per “un’esperienza di imaging mai vista prima“.

OPPO non nasconde alcune delle caratteristiche tecniche principali del nuovo top di gamma, confermando già la presenza della Mobile Platform Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 e della NPU proprietaria MariSilicon X. Quest’ultima era stata annunciata ufficialmente in occasione degli OPPO INNO Day 2021 e viene descritta come la prima «NPU (Neural Processing Unit) per l’imaging all’avanguardia proprietario, che consente il superamento della più grande sfida per il comparto video degli smartphone: la registrazione notturna». La MariSilicon X, con la sua architettura a 6 nm, permetterà ad OPPO Find X5 Pro di svolgere compiti complessi come elaborare immagini RAW in tempo reale, ma garantirà anche miglioramenti come prestazioni AI 4K più veloci fino a 20 volte (il produttore non specifica rispetto a cosa, ma si può presumere che il riferimento sia all’ottimo predecessore OPPO Find X3 Pro). Secondo OPPO, «Find X5 Pro riesce a fare luce nella notte, catturando in maniera impeccabile ogni frame, in qualsiasi condizione di luce e in ogni momento della giornata».

Il produttore non si è limitato a parlare di specifiche tecniche ma, come detto, ha già anticipato che il design sarà particolarmente curato: soffermandosi ancora una volta su Find X5 Pro, OPPO ha preannunciato che il dispositivo avrà linee pulite e moderne, rese possibili anche dalla scocca in ceramica e da una texture studiata per ridurre le impronte e garantire una finitura liscia e uniforme.

Detto dell’hardware, il software di OPPO Find X5 Pro (e OPPO Find X5) sarà ovviamente la rinnovata ColorOS (vi abbiamo già mostrato i miglioramenti della ColorOS 12 con base Android 12).

Insomma, l’appuntamento è fissato, adesso non ci resta che attendere; nel frattempo ecco il link al sito ufficiale.

Ne volete uno in anticipo (gratis)? Diventate OPPO Product Ambassador

In occasione del lancio dei nuovi flagship, il produttore ha voluto aprire il primo programma OPPO Product Ambassador. OPPO sta cercando utenti che conoscano bene la tecnologia e che abbiano spirito d’iniziativa, che possano dunque condividere idee interessanti frutto della propria esperienza d’uso.

Prima di farsi prendere da un entusiasmo eccessivo, bisogna precisare che il programma non è aperto a tutti: è possibile presentare la propria candidatura dal 17 al 28 febbraio e ci sono in totale 10 posti disponibili per OPPO Find X5 e 10 posti per OPPO Find X5 Pro. Insomma, gli smartphone disponibili sono in tutto 20, pertanto bisogna agire velocemente.

Gli Ambassador avranno una serie di responsabilità, adempiendo alle quali potranno accedere a dei benefit; coloro che raggiungeranno lo status “Excellent” nel programma avranno diritto a benefici ulteriori. Per aumentare le proprie chance di successo è possibile partecipare al trend Save the Night su Twitter (18 – 28 febbraio): basta condividere una pessima foto notturna scattata con lo smartphone e usare gli hashtag #OPPOAmbassadors / #SaveTheNight. L’obiettivo consiste nel mostrare quanto la fotografia notturna sia migliorata con gli smartphone recenti, ma anche quanto ancora sia migliorabile.

Ecco un riepilogo dei vantaggi per gli OPPO Product Ambassador, ai quali si avrà accesso una volta adempiuto alle responsabilità previste:

Early Trial : Experience the OPPO Find X5 Series before general release.

: Experience the OPPO Find X5 Series before general release. Carry on trailblazing: Keep the phone and continue to inspire others.

Keep the phone and continue to inspire others. Personalized Ambassador Card

Meet with OPPO insiders and experts : Connect with the OPPO team and hear the stories behind the products.

: Connect with the OPPO team and hear the stories behind the products. Grow your profile : Have your creative work featured on official OPPO platforms.

: Have your creative work featured on official OPPO platforms. Join the Tech Focus Group to network: Exchange insights and co-create with fellow Ambassadors and tech lovers

Altri vantaggi saranno riservati solo agli Ambassador di livello Excellent e comprenderanno: Be an Earphone Ambassador, Unlock extra OPPO Product Experiences, Enjoy invitations to key events, Secure resources to realise your ideas.

Per maggiori dettagli o per iscrivervi subito, cliccate sul link qui sotto:

