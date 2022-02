Nelle scorse ore in Rete sono emerse immagini e presunte caratteristiche di due nuovi smartphone che OPPO si sta preparando a lanciare: stiamo parlando di OPPO Find X5 5G e OPPO Find X5 Lite 5G.

Si tratterebbe di due telefoni dotati di un design che ricorda quello di OPPO Find X5 Pro e anche diverse caratteristiche sarebbero condivise tra i tre nuovi device, tra i quali il modello Lite potrebbe avere le carte in regola per divenire un vero e proprio best buy (ovviamente a condizione che venga proposto ad un prezzo aggressivo).

Immagini e caratteristiche di OPPO Find X5 e Find X5 Lite

Stando alle indiscrezioni, OPPO Find X5 dovrebbe essere dotato di un display AMOLED da 6,55 pollici con risoluzione Full HD+ (2.400 x 1.080 pixel) e refresh rate a 120 Hz, un processore Qualcomm Snapdragon 888, 8 GB di RAM, 256 GB di memoria integrata, una fotocamera frontale Sony IMX615 da 32 megapixel (f/2.4), una tripla fotocamera posteriore sviluppata in collaborazione con Hasselblad e con chip MariSilicon (con sensore primario da 50 megapixel, accompagnato da un sensore ultra grandangolare da 50 megapixel e da un teleobiettivo da 13 megapixel), una batteria da 4.800 mAh (con supporto alla ricarica rapida a 80 W), il supporto 5G e l’interfaccia ColorOS 12.1 basata su Android 12.

Ecco alcune immagini dello smartphone:

OPPO Find X5 Lite dovrebbe invece arrivare sul mercato con un display AMOLED da 6,43 pollici con risoluzione Full HD+ (2.400 x 1.080 pixel) e refresh rate a 90 Hz, un processore MediaTek Dimensity 900, 8 GB di RAM, 256 GB di memoria integrata, una fotocamera frontale Sony IMX615 da 32 megapixel (f/2.4), una tripla fotocamera posteriore (con sensore primario da 64 megapixel, accompagnato da un sensore ultra grandangolare da 8 megapixel e da un sensore macro da 2 megapixel), una batteria da 4.500 mAh (con supporto alla ricarica rapida a 65 W), il supporto 5G e l’interfaccia ColorOS 12 basata su Android 12.

Ecco alcune immagini dello smartphone:

Restiamo in attesa di scoprire quando i nuovi smartphone faranno il loro esordio sul mercato e quali saranno i loro prezzi ufficiali.