Inizialmente fu OnePlus che, prima del lancio della serie OnePlus 9, confermò di aver stretto una partnership con il produttore di fotocamere svedese Hasselblad, con lo scopo di migliorare le capacità di imaging dei propri dispositivi. Ora anche OPPO ha annunciato di aver stretto un accordo di collaborazione triennale con Hasselblad, i cui frutti dovrebbero vedersi già con la gamma OPPO Find X5.

OPPO collaborerà con Hasselblad per migliorare il comparto fotografico dei propri smartphone

La notizia non giunge nuova, ve ne avevamo già parlato qui, in occasione delle ultime informazioni trapelate riguardanti OPPO Find X5 Pro; ma adesso, grazie ad un comunicato stampa, il colosso ufficializza la partnership con il produttore di fotocamere svedese Haselblad. Per i prossimi tre anni, i due brand, collaboreranno a stretto contatto al fine di co-sviluppare nuove tecnologie per fotocamere leader nel settore, che verranno implementate sulle serie top di gamma di OPPO. Pete Lau, Chief Product Officer del colosso cinese, ha così commentato: “Dopo il successo della collaborazione tra OnePlus e Hasselblad lo scorso anno, siamo molto lieti di vedere la partnership entrare in una nuova fase di sviluppo, offrendo a più utenti intorno al mondo la possibilità di godere della leggendaria esperienza di imaging mobile Hasselblad. Le prestazioni del colore della fotocamera sono sempre state al centro di OPPO e fanno parte del DNA di Hasselblad. Siamo davvero entusiasti di poter esplorare insieme il futuro di Hasselblad Camera for Mobile”.

Il primo passo che OPPO vuole fare, grazie alla nuova collaborazione, è quello di sfruttare l’esperienza del partner per migliorare la regolazione del colore dei propri dispositivi; le previsioni portano ad un miglioramento della calibrazione del colore e puntano a fornire “una prestazione del colore naturale e coerente per i telefoni cellulari OPPO per coprire tutti gli scenari e l’intero sistema di telecamere”. Inoltre il brand conferma che i primi frutti della nuova partnership, si vedranno nel primo trimestre di quest’anno, con l’uscita della nuova gamma Find X; del resto la cosa non stupisce, stando ai render trapelati di OPPO Find X5 Pro, si era già intuito che il prossimo flagship avrebbe dovuto montare un modulo fotografico a marchio Hasselblad, composto da due sensori Sony IMX766 da 50 MP (primario e ultra wide) e un teleobiettivo da 13 MP con ottica 5x. Inoltre, tutto ciò andrà ad unirsi all’adozione del chip MariSilicon, di produzione di OPPO, che combinerà in un’unica componente un’architettura di memoria NPU, ISP e multi-tier avanzata, con notevoli miglioramenti in campo imaging.