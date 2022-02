Dopo diverse settimane di indiscrezioni, ma anche di teaser e “spoiler” da parte dello stesso produttore, finalmente è il momento di scoprire OnePlus Nord CE 2 5G, il nuovo smartphone di fascia media della casa cinese. Pronti a conoscere tutti i dettagli?

OnePlus Nord CE 2 5G è ufficiale: specifiche e funzionalità

Le specifiche tecniche di OnePlus Nord CE 2 5G sono bene o male quelle che abbiamo iniziato a conoscere le settimane precedenti alla presentazione. Esattamente come il predecessore, lo smartphone si piazza in una fascia di prezzo leggermente al di sotto di quella occupata dalla serie Nord “principale”, che vede OnePlus Nord 2 5G come suo ultimo esponente (in attesa dell’estate 2022).

“OnePlus Nord CE 2 migliora le caratteristiche essenziali che gli utenti della nostra community apprezzano di più a questa fascia di prezzo“, ha dichiarato Pete Lau, fondatore di OnePlus. “Con la ricarica veloce top di gamma SUPERVOOC 65W, un chipset più potente e un sistema di fotocamera aggiornato, OnePlus Nord CE 2 è un telefono eccezionale per l’uso quotidiano, che conferma l’elevato standard di qualità di OnePlus.”

Partendo dallo schermo, a bordo abbiamo vetro Gorilla Glass 5 a proteggere il pannello AMOLED da 6,43 pollici a risoluzione Full-HD+, con refresh rate fino a 90 Hz, certificazione HDR10+ e sensore d’impronte digitali integrato: sotto questo punto di vista non sembrano quindi esserci grossi cambiamenti rispetto al predecessore. Upgrade e cambio di “strategia” invece per il cuore del dispositivo, che questa volta è costituito dal SoC Mediatek Dimensity 900 a 6 nm, con CPU octa core, GPU Mali G68 e connettività 5G e Wi-Fi 6. Al suo fianco si parte da 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna (espandibile fino a 1 TB tramite microSD).

Il comparto fotografico del nuovo smartphone è composto da una tripla fotocamera posteriore e da una anteriore integrata nel display attraverso il “solito” piccolo foro, posizionato in alto sul lato sinistro: sul retro abbiamo sensore principale da 64 MP (f/1.7), ultra-grandangolare da 8 MP (FoV di 119°) e macro da 2 MP, mentre frontalmente prende posto un sensore da 16 MP. A livello di hardware “puro” non ci sono dunque grandi cambiamenti fotografici rispetto al predecessore.

L’hardware si combina però con un potente software AI Nightscape e una modalità Ritratto migliorata. La prima permette di catturare foto migliori in condizioni di scarsa luminosità: scatta nove immagini differenti a diverse esposizioni e le unisce per generare foto più nitide e luminose. La seconda, accessibile sia con il sensore da 64 MP sia con quello per i selfie, può contare su un rilevamento delle linee più preciso e offre la regolazione del livello di profondità di campo.

Miglioramenti anche per i video, per i quali interviene l’IA perfezionando l’illuminazione dello sfondo e ottimizzando i colori, soprattutto nelle riprese con poca luce. Lo smartphone sfrutta algoritmi di registrazione dedicati che garantiscono una migliore uniformità e può registrare con le fotocamere posteriori e anteriore allo stesso tempo (con la funzione Dual-View Video).

La batteria di OnePlus Nord CE 2 5G è da 4500 mAh: la capacità è la stessa del modello del 2021, ma la velocità della ricarica rapida fa un importante balzo in avanti e arriva fino a 65 W (cablata, ovviamente). Questa ricarica SUPERVOOC è in grado di portare la batteria dall’1 al 100% in 32 minuti e di fornire un giorno di autonomia in soli 15 minuti: si tratta di una soluzione di ricarica a bassa tensione, con 8 sensori di temperatura e un circuito integrato di ricarica indipendente progettato per garantire il monitoraggio in tempo reale delle temperature all’interno del telefono. A completare il quadro abbiamo porta USB Type-C e porta per il jack audio da 3,5 mm (ormai quasi una rarità).

Lo smartphone viene purtroppo lanciato sul mercato ancora con OxygenOS 11, basata su Android 11. Android 12 e OxygenOS 12 arriveranno nelle seconda metà del 2022. La promessa di OnePlus è di due anni di aggiornamenti della versione di Android e tre anni di patch di sicurezza. Visto l’uso della parola “anni”, non è al 100% chiaro se il dispositivo si fermerà ad Android 13, la versione attualmente giunta alla prima Developer Preview.

Design di OnePlus Nord CE 2 5G

Lo smartphone viene commercializzato nelle due colorazioni Bahama Blue e Gray Mirror. Il primo si fa certamente notare di più ed è più vivace, con una finitura a specchio dal carattere appariscente e luccicante: si tratta di un azzurro simile a quella visto sugli altri modelli della serie Nord, anche se più chiaro. La versione grigia ha una finitura liscia e graduata che “incanta con le transizioni di colore dal blu al giallo“.

OnePlus ha scelto una soluzione ispirata alla ceramica, in grado di unire piacevolezza alla vista e comodità di utilizzo tra le mani: in base a quanto riferito ci sono voluti 20 esperimenti di design e 4 cicli di produzione di prova per arrivare al risultato finale.

Interessante la soluzione adottata per il modulo fotografico sporgente: è stato integrato nella scocca con una elegante curvatura, che ricorda un po’ quella adottata da OPPO Find X3 Pro. Forse un po’ meno interessante la parte frontale, con cornici sottili su tre lati e un bordo inferiore un po’ più spesso (apparentemente più di quello del modello dello scorso anno).

Con uno spessore di 7,8 mm, lo smartphone è il più sottile prodotto dalla casa cinese dopo OnePlus 6T. Il peso è di 173 grammi.

Prezzi e uscita di OnePlus Nord CE 2 5G

OnePlus Nord CE 2 5G sarà disponibile all’acquisto sul sito ufficiale e su Amazon.it a partire dal 10 marzo 2022. I preordini si apriranno una settimana prima, il 3 marzo. Le colorazioni previste per il mercato italiano sono le due citate più su, ossia Bahama Blue e Gray Mirror. I prezzi partiranno da 359 euro per la versione con 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna.

