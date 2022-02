Android 12 non è più una novità freschissima — Android 12L è sempre più vicino e anche di Android 13 si parla spesso —, ma gli OEM che si sono dati da fare con gli aggiornamenti sono ancora una sparuta minoranza, pertanto agli utenti più curiosi e smaliziati farà piacere sapere che c’è un importante aggiornamento per una GSI custom di Android 12.

D’altronde gli appassionati di modding lo sanno bene: dove non arrivano i produttori, il più delle volte ci pensa la community. Del progetto finito quest’oggi sotto la lente vi avevamo già parlato parecchi mesi addietro: si tratta di GSI (Generic System Image) custom di Android 12 curata dal Recognized Developer di XDA phhusson che può essere installata su qualsiasi dispositivo che sia dotato di supporto a Project Treble.

Ebbene, adesso lo sviluppatore ha rilasciato una nuova versione del suo Phh-Treble AOSP 12 GSI project (nome in codice “Squeak”) comprensiva delle patch di sicurezza di febbraio 2022, ma anche di patch specifiche e soprattutto di novità che potrebbero favorirne l’utilizzo da parte di un numero più ampio di utenti.

La più importante di tali novità è visibile nello screenshot riportato di seguito: adesso il progetto dispone di un updater OTA integrato, frutto della collaborazione di phhusson con il Recognized Developer di XDA ponces. Fino a questo momento il passaggio ad una nuova build poteva essere eseguito solo tramite download e installazione manuale. Grazie al client OTA di nuova introduzione (Treble Settings > Updater), il tutto viene reso nettamente più semplice e veloce per gli utenti finali. In ogni caso, la release iniziale funziona solo su dispositivi con partizioni dinamiche.

Con il compimento di questo passo importante, lo sviluppatore ha anche rimosso la dicitura “pre-release”. La versione stabile più recente di Phh-Treble è la v402, un hotfix della precedente stabile v401. La nuova build presenta un’opzione nelle impostazioni Treble per riavviare la System UI e contiene anche un fix specifico per alcuni dispositivi Samsung e una funzione per controllare il volume di dispositivi remoti coi tasti del volume dello smartphone (il necessario framework overlay è presente out of the box). Ecco il changelog completo:

OTA support (only on dynamic partition devices)

February 2022 Security Patch Level

Workaround an issue on some Samsung devices where touchscreen would be dead on resume

Automatically enable debug . sf . latch_unsignaled = 1 on devices reporting that in vendor prop — Should improve graphical perf on some devices

on devices reporting that in vendor prop — Should improve graphical perf on some devices Fix in-call BT voice on Moto One Vision

Fix boot on Snapdragon 8 gen 1/Android 12 vendors/audio hal 7.0

Enable WV L1 in Netflix on Mi 11 Lite 5G

Add an option in treble settings to restart SystemUI (currently requires root), useful when you change resolution

Add support for Huawei IMS

Allow volume buttons to control volume of remote devices

Vi è venuta voglia di provare e sapete come procedere? Ecco il link alla pagina ufficiale del progetto. Prima di mettervi all’opera, vi conviene eseguire un backup di tutti i vostri dati — verranno eliminati tutti — e usare l’app Treble Info (scaricabile cliccando sul badge sottostante) per acquisire le necessarie informazioni sul vostro dispositivo.

