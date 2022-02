A qualche giorno dal rilascio della prima Developer Preview di Android 13 stanno emergendo alcuni dettagli di cui Google non ha parlato in maniera specifica, ma che potrebbero far parte della versione finale il cui lancio è atteso per il terzo trimestre dell’anno. In particolare Google starebbe lavorando alla possibilità di trasmettere le app da uno smartphone Pixel a un Chromebook, e all’apertura della tecnologia Fast Pair ai produttori di terze parti, per facilitare l’adozione dello standard.

Fast Pair per tutti

Sono passati poco più di quattro anni dalla nascita di Fast Pair, una tecnologia pensata per semplificare l’accoppiamento di accessori Bluetooth agli smartphone Android. La tecnologia è stata resa disponibile nel tempo grazie all’integrazione nella piattaforma Nearby, parte dei servizi mobili Google (GMS).

Con Android 13 però le cose sono destinate a cambiare ulteriormente, grazie al progetto Mainline che punta a rendere molto più semplice la procedura di aggiornamento dei moduli Android. Con la prima Developer Preview è stata introdotta la nuova API NearbyManager, al fine di rendere più semplice la migrazione di FastPair dai servizi GMS al modulo Mainline.

In questo modo ogni produttore potrà allestire il proprio server in grado di fornire i metadati dei dispositivi Fast Pair, così da consentirne il corretto funzionamento anche su quei dispositivi privi dei servizi Google, venduti principalmente in Cina. In questo modo sarà più semplice anche il porting di Fast Pair su Chromebook, PC Windows, Android TV e altri dispositivi per la casa intelligente.

Trasmissione app da Pixel a Chromebook

Android 13 dovrebbe inoltre aprire la strada alla possibilità di trasmettere applicazioni e notifiche dagli smartphone della serie Pixel a Chromebook e PC. Finora Google ha lavorato molto in questo senso, a partire da Phone Hub che permette di gestire numerosi aspetti dello smartphone dal proprio Chromebook, ma anche con la versione web di Messaggi che permette di rispondere agli SMS anche dal computer.

Con la prima Developer Preview di Android 13 sono arrivare anche un paio di app di servizio Cross Device, ognuna delle quali dedicata alla connessione tra uno smartphone Pixel e un altro dispositivo. I colleghi di 9To5Google sono riusciti ad abilitare la comunicazione tra un Pixel con Android 13 a bordo e una speciale web app, funzionante su Windows 11.

In questo modo è possibile aprire un’app sullo smartphone e trasmetterla sul browser del proprio computer, utilizzandola come sul telefono, inclusi tocchi, swipe e ogni altra forma di interazione. L’applicazione viene generata su un display virtuale separato, per cui è possibile utilizzare l’app sul computer senza per questo doverla avere aperta sullo smartphone.

Sono già disponibili numerosi controlli, inclusi quelli per ridimensionare lo schermo, con la possibilità di visualizzarlo in formato tablet per avere una superficie maggiore rispetto a quella di un normale smartphone. Dalla finestra nel computer è inoltre possibile visualizzare le app presenti nello smartphone e avviarne una qualsiasi, senza dover interagire con il Pixel.

Nella parte destra della schermata è inoltre possibile ricevere le notifiche, con la possibilità di rispondere direttamente a quelle provenienti dalle app di messaggistica. L’applicazione è stata testata su Windows 11 ma dovrebbe funzionare anche su macOS e Linux. Su ChromeOS invece le cose dovrebbero essere diverse, grazie a una maggiore integrazione tra i due sistemi.

Lo streaming tra dispositivi dovrebbe essere integrato in Phone Hub, cosa che permetterebbe di aprire un’app cliccando sulla relativa notifica. Parliamo al condizionale perché al momento l’integrazione è ancora acerba e mancano numerose funzioni, tra cui proprio la possibilità di avviare un’applicazione.

Nonostante ci sia ancora molto lavoro da fare, l’impressione iniziale è ottima e sembra che molto presto diventerà più semplice trasmettere le app da uno smartphone Pixel al proprio computer, qualsiasi sistema operativo utilizzi. Ne sapremo di più nei prossimi mesi con il rilascio di ulteriori versioni intermedie di Android 13.

