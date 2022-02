Nelle scorse ore Redmi ha annunciato di avere stretto una partnership con Mercedes-AMG F1, che rivestirà il ruolo di partner esclusivo di telefonia mobile per esplorare le prestazioni estreme offerte dal colosso cinese.

Tutto sembra suggerire che il produttore abbia in programma di lanciare un modello della serie Redmi K50 con il brand Mercedes F1, probabilmente un telefono in serie limitata che sarà disponibile soltanto in alcuni mercati selezionati.

Cosa sappiamo dell’edizione Mercedes di Redmi K50

Probabilmente questo smartphone sarà una speciale variante di Redmi K50 Gaming Edition, il cui lancio è in programma in Cina per mercoledì 16 febbraio e si caratterizzerà per l’iconica combinazione di colori delle auto Mercedes di Formula 1

Piuttosto particolare dovrebbe essere la scocca posteriore di Redmi K50 in edizione Mercedes e ciò grazie a vari inserti e alla presenza di una striscia RGB luminosa integrata nel modulo fotografico e del logo Mercedes AMG Petronas F1 Team.

Per quanto riguarda la dotazione tecnica, dovrebbe essere simile a quella di Redmi K50 Gaming Edition, tra le cui principali caratteristiche non dovrebbero mancare un processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, un display OLED da 6,67 pollici con risoluzione Full HD+ (2.400 x 1.080 pixel) e refresh rate a 120 Hz, un particolare sistema di raffreddamento, una batteria da 4.700 mAh (con supporto alla ricarica rapida a 120 W) e l’interfaccia MIUI 13 basata su Android 12.

Per quanto riguarda il comparto fotografico, infine, dovrebbe essere composto da una tripla fotocamera posteriore con sensore primario Sony IMX686 da 50 megapixel, accompagnato da un sensore OmniVision OV13B da 13 megapixel e da un sensore da 2 megapixel mentre frontalmente il device dovrebbe vantare un sensore da 20 megapixel.

Restiamo in attesa di informazioni ufficiali da Redmi per scoprire se la speciale versione Mercedes di Redmi K50 sarà lanciata anche nei mercati europei e, in caso affermativo, a quale prezzo.

