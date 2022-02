Un noto informatore ha rivelato alcuni dettagli che riguardano la ricarica rapida e la batteria del presunto smartphone Xiaomi 12 Ultra. Nel frattempo Redmi ha confermato il lancio dello smartphone Redmi K50 Gaming Edition in Cina.

Xiaomi 12 Ultra supporterebbe la ricarica a 120 W

Secondo l’informatore Digital Chat Station Xiaomi 12 Ultra sarebbe alimentato da una batteria da 4.860 mAh, leggermente più grande rispetto a quella di Xiaomi 12 Pro, con supporto per la ricarica cablata da 120 W e wireless da 50 W.

Il leaker ha in precedenza rivelato che Xiaomi 12 Ultra adotterà un pannello Samsung AMOLED da 1440p+ con un’elevata frequenza di aggiornamento e lo stesso hardware della fotocamera di Mi 11 Ultra, ma a marchio Leica e con un nuovo design, tuttavia l’azienda non ha ancora confermato l’esistenza di Xiaomi 12 Ultra e tanto meno ha fissato una data per la sua presentazione.

Redmi K50 Gaming Edition sarà annunciato il ​​16 febbraio

Oggi Redmi ha confermato il lancio dello smartphone Redmi K50 Gaming Edition in Cina per il 16 febbraio. L’immagine del poster mostra il nuovo design Blue with Black che è tuttavia simile a quello di Redmi K40 Gaming Edition rilasciato l’anno scorso, con trigger di gioco magnetici e tripla fotocamera posteriore con illuminazione RGB.

La società afferma che questo sarà il miglior smartphone da gioco grazie alle specifiche che includono SoC Snapdragon 8 Gen 1, doppio sistema di raffreddamento VC, motore CyberEngine a banda ultra larga e una batteria da 4700 mAh con supporto per la ricarica rapida da 120 W.

Lo smartphone dovrebbe offrire un display AMOLED FHD+ 120Hz e garantire una maggiore dissipazione del calore.

