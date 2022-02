Ieri Samsung ha finalmente presentato la serie Samsung Galaxy S22, composta da tre smartphone che hanno già conquistato tanti appassionati e convinto gli addetti ai lavori per le funzionalità su cui possono fare affidamento e per la dotazione hardware da top di gamma.

Samsung Galaxy S22 e le novità per i social network

Samsung ha annunciato che sta lavorando con Snapchat, TikTok e Instagram per rendere disponibili le funzionalità avanzate della fotocamera di Samsung Galaxy S22 direttamente all’interno di queste app.

Tra tali funzionalità sono incluse anche la modalità notturna, ossia una delle più amate e dispendiose per quanto riguarda l’elaborazione e la possibilità di effettuare scatti con lo zoom, sfruttando così le potenzialità del teleobiettivo.

Per quanto riguarda i filmati, gli utenti potranno acquisire video in modalità ritratto (che sfrutta un sistema di riconoscimento degli oggetti per sfocare lo sfondo e far risaltare il soggetto) e potranno fare affidamento su funzioni come la messa a fuoco automatica durante la registrazione, la stabilizzazione dell’immagine digitale e Video Super HDR (consente di catturare più dettagli quando c’è un forte contrasto di luce).

Migliora l’integrazione con Il tuo telefono su Windows

Il colosso coreano ha anche altre novità per i propri utenti (non solo per chi acquisterà uno dei modelli della serie Samsung Galaxy S22): con un futuro aggiornamento, infatti, Samsung includerà nell’app Il tuo telefono su Windows 10 e Windows 11 la possibilità di visualizzare le applicazioni recenti dello smartphone sul PC.

Gli utenti visualizzeranno un’icona Il tuo telefono nell’area di notifica che consentirà di vedere le app aperte di recente sul telefono e, grazie ad essa, sarà possibile riprendere rapidamente qualcosa che si stava facendo sullo smartphone e continuarla sul computer.

La ricarica wireless si evolve verso nuove soluzioni

E sempre a proposito di Samsung, stando a quanto si apprende grazie al database del Korean Patent Office, il produttore sta sviluppando una tecnologia per la ricarica wireless in virtù della quale, grazie a un apposito trasmettitore di potenza wireless a 360°, sarà possibile ricaricare tutti i device posizionati all’interno di un determinato raggio di azione.

Pare che la soluzione studiata da Samsung sia in grado di ricaricare fino a tre device contemporaneamente tra smartphone, auricolari, smartwatch, ecc.

Resta da capire quanto tempo sarà necessario perché tale brevetto possa trasformarsi in un prodotto destinato alla commercializzazione, soprattutto se si considera che questo sistema di ricarica dovrà ottenere l’ok dalle varie autorità che regolano il mercato, potendo esserci dei rischi per la salute relativi all’emissione di cariche elettriche. Staremo a vedere.