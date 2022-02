Alla fine di gennaio si sono diffuse alcune voci secondo le quali Iliad e Vodafone avrebbero deciso di trovare un accordo per una sorta di fusione delle rispettive attività in Italia, in modo da mettere fine alla concorrenza spietata che si fanno ormai da parecchio tempo e, di conseguenza, ottenere una stabilità maggiore.

A distanza di un paio di giorni è arrivata una secca smentita da parte di Benedetto Levi, CEO di Iliad Italia, il quale ha dichiarato che l’operatore telefonico francese proseguirà la propria avventura nel nostro Paese da solo.

Iliad potrebbe fare sul serio con Vodafone in Italia

Stando a quanto viene riportato da Bloomberg, tuttavia, potrebbe trattarsi soltanto di una dichiarazione di facciata, in quanto la scorsa settimana Iliad avrebbe presentato al Gruppo Vodafone un’offerta per acquistare la divisione italiana del colosso delle telecomunicazioni.

Ricordiamo che Nick Read, CEO di Vodafone, ha confermato che l’azienda è alla ricerca di opportunità di fusione in alcuni mercati chiave, come quelli di Regno Unito, Spagna, Italia e Portogallo ma al momento non vi sono informazioni su un possibile interesse per l’offerta fatta recapitare dai dirigenti di Iliad.

I rappresentanti di Vodafone e Iliad allo stato attuale hanno rifiutato di commentare le nuove voci sui possibili rapporti tra le due aziende.

In questi mesi i principali operatori telefonici europei stanno portando avanti operazioni volte al consolidamento e non ci sarebbe da stupirsi se pure Iliad e Vodafone decidessero di unire le proprie forze (anche se resta da capire in quali termini) per acquistare una maggiore stabilità.

La crisi generata dalla pandemia di Coronavirus, infatti, ha colpito duramente anche il settore delle comunicazioni, che in Italia è peraltro molto competitivo. Nel caso in cui tali nuove voci dovessero rivelarsi fondate, sarà interessante scoprire come reagiranno gli altri operatori telefonici al colosso nato dalla fusione tra Iliad e Vodafone.

