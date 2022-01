Solo poche ore fa una notizia ha scosso il panorama della telefonia mobile italiana: la possibilità che Iliad e Vodafone fossero in trattativa per arrivare a un accordo che unisse le attività nel nostro Paese è però durata poco, perché Benedetto Levi ha dichiarato che l’operatore proseguirà da solo.

Niente fusione Iliad-Vodafone: ecco cos’ha detto Benedetto Levi

Durante l’evento dedicato al lancio della rete fissa Iliad, disponibile fin da ora all’attivazione, il CEO di Iliad Italia Benedetto Levi ha avuto modo di rispondere ai dubbi degli utenti riguardanti questa possibile fusione con Vodafone, che avrebbe potuto portare sul mercato della telefonia una bella scossa. Durante un intervista post evento, il dirigente ha praticamente smentito questa fusione e ha dichiarato che Iliad è stata premiata dai clienti per il suo comportamento e per il fatto di voler tirare dritto e da sola: proprio per questo l’operatore continuerà su questa strada.

Questo non significa ovviamente che le trattative non ci siano mai state, data anche la fonte che ha lanciato la notizia della possibile fusione (Reuters): Iliad ha però deciso di proseguire da sola nei suoi piani di espansione nel nostro Paese. A questo punto ci aspettiamo di sentire qualche parola anche da Vodafone, che molto probabilmente rilascerà una dichiarazione nelle prossime ore. Ovviamente non mancheremo di tornare sull’argomento perché la vicenda non è ancora del tutto chiusa.

Sareste stati favorevoli a questo matrimonio tra Iliad e Vodafone? Oppure siete sollevati dalle parole di Benedetto Levi? Fateci sapere la vostra.

