Il panorama della telefonia mobile italiana nei prossimi mesi potrebbe essere al centro di una vera e propria rivoluzione: pare, infatti, che Vodafone e Iliad abbiano avviato delle trattative con l’intento di raggiungere un accordo per unire le rispettive attività nel nostro Paese, in modo da mettere fine alla concorrenza spietata che si fanno ormai da parecchio tempo.

Stando a quanto viene riportato da Reuters, fonti anonime vicine ai due colossi delle telecomunicazioni sostengono che le due aziende già da un po’ stanno studiando delle soluzioni che possano consentire loro di unire le proprie forze.

Iliad e Vodafone insieme nel nostro Paese

Pare quasi superfluo rilevare che la finalizzazione di un accordo di questo tipo avrebbe un effetto dirompente sul mercato italiano della telefonia mobile: le due aziende unite, infatti, rappresenterebbero una vera e propria potenza nel settore delle telecomunicazioni, forte di una penetrazione del mercato di circa il 36% e ricavi combinati di quasi 6 miliardi di euro.

Ricordiamo che questo è un momento molto particolare per Iliad, che martdì 25 gennaio dovrebbe annunciare dopo tanti mesi di attesa il proprio ingresso ufficiale nel settore della telefonia fissa italiana.

Pare che Iliad abbia studiato le varie opzioni disponibili per riuscire ad espandersi ancora di più nel mercato mobile del nostro Paese e abbia individuato in questo tipo di accordi con altri operatori il metodo migliore per centrare l’obiettivo e mettere fine a una guerra dei prezzi che, se da una parte non può che fare piacere agli utenti, dall’altra finisce per tagliare in modo rilevante i margini di profitto dell’azienda.

Al momento né Vodafone né Iliad hanno commentato la notizia riportata da Reuters ma è probabile che nei prossimi giorni le due aziende prendano posizione con una nota ufficiale.

Ad ogni modo, nel caso in cui tale indiscrezione dovesse rivelarsi fondata, un eventuale accordo tra i due colossi delle telecomunicazioni per una sorta di fusione nel nostro Paese dovrebbe ricevere il via libera dalle autorità che regolano il mercato: in sostanza, prima che tale progetto possa finalizzarsi sarà necessario ancora parecchio tempo.

Potrebbe interessarti anche: le migliori offerte telefoniche