Google Traduttore non rientra tra le applicazioni del colosso di Mountain View che vengono aggiornate con più frequenza ma ciò non significa che il suo team di sviluppatori non sia ugualmente impegnato in un lavoro di miglioramento, volto a garantire agli utenti un’esperienza che possa essere sempre più ricca di funzionalità.

E nelle scorse ore una sorta di anteprima di ciò che ci possiamo attendere da questa applicazione ci è stata fornita da Mishaal Rahman, che ha pubblicato su Twitter alcuni screenshot che ci mostrano due widget che non sono stati ancora messi a disposizione di tutti gli utenti ma che sono comunque già stati implementati nell’app.

Sono in arrivo due nuovi widget per Google Traduttore

In particolare, il primo di questi widget è dedicato alle traduzioni salvate, in modo da permettere agli utenti di visualizzare con un semplice clic dei contenuti che sono ritenuti importanti.

Il secondo widget, invece, è stato studiato dal team di sviluppatori per consentire agli utenti di avere accesso già dalla schermata principale del dispositivo Android ad alcune azioni rapide di Google Traduttore.

Ecco gli screenshot condivisi da Mishaal Rahman:

Al momento non vi sono informazioni su quando questi nuovi widget di Google Traduttore potrebbero essere messi a disposizione di tutti gli utenti ma il fatto che siano già stati implementati nell’applicazione sembra suggerire che potrebbero essere abilitati dal colosso di Mountain View lato server nel prossimo futuro.

Come scaricare le nuove versioni dell’app

Se desiderate provare in anteprima tutte le novità studiate dal team di sviluppatori di Google Traduttore, potete scaricare le ultime versioni beta disponibili da APK Mirror (trovate la pagina dedicata all’app seguendo questo link).

La versione stabile di Google Traduttore per Android, invece, è disponibile nel Google Play Store e può essere scaricata attraverso il seguente badge:

