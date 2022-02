La gamma di smartphone Redmi si prepara a registrare il debutto della nuova serie Redmi K50. Il debutto è in programma nel corso delle prossime settimane, probabilmente già entro la fine di febbraio, in Cina. In queste ore, una serie di nuove certificazioni ci offrono qualche dettaglio in più sulle specifiche dei nuovi Redmi K50, oramai ad un passo dal debutto ufficiale. Alcune varianti avranno SoC fornito da MediaTek mentre per altre il SoC sarà Qualcomm. Vediamo quali sono gli ultimi aggiornamenti sui nuovi smartphone in arrivo.

Redmi K50: nuove conferme sulle specifiche delle varianti in arrivo

Redmi ha già confermato che l’evento di presentazione della nuova serie Redmi K50 si terrà nelle prossime settimane. In rampa di lancio ci sono diversi smartphone che, come da tradizione, andranno a coprire varie fasce di prezzo, rafforzando e rinnovando la gamma del brand di Xiaomi. Nuove certificazioni, in Cina, ci chiariscono alcuni dettagli sulle varianti della nuova serie K50 e sulle relative specifiche.

In arrivo c’è il Redmi K50 (numero di modello 22021211RC). Lo smartphone potrà contare sul SoC Qualcomm Snapdragon 870. Un benchmark della fine dello scorso anno aveva anticipato per il dispositivo la presenza di 12 GB di RAM (ma ci saranno anche versioni con meno RAM probabilmente) e del sistema operativo Android 12 disponibile già “di serie”.

In arrivo c’è anche il Redmi K50 Pro (22041211AC). Lo smartphone potrà contare sul SoC MediaTek Dimensity 8000. La nuova gamma di smartphone Redmi includerà anche il K50 Pro+ (22011211C) che, stando ai dati di certificazione, potrà contare sul SoC MediaTek Dimensity 9000. A completare l’offerta del brand e la serie K50 ci sarà, infine, il K50 Gaming Edition.

Questo smartphone offrirà alcune caratteristiche esclusive a partire dal SoC che, come già confermato nelle scorse settimane, sarà lo Snapdragon 8 Gen 1 di Qualcomm. Il dispositivo potrà contare su elementi aggiuntivi come il sistema di raffreddamento a doppia camera di vapore che dovrebbe tenere sotto controllo le temperature del SoC permettendo di mantenere le frequenze massima per un tempo maggiore durante le fasi di gaming. La batteria sarà da 4.700 mAh con il supporto della ricarica rapida da 120 W.

Per il momento, non c’è ancora una data di presentazione / lancio dei nuovi smartphone Redmi. La serie K50 è, in ogni caso, ad un passo dal debutto. La scheda tecnica delle singole varianti presenta ancora diversi punti oscuri ma per ogni modello, grazie al leak di oggi, è già stato “assegnato” il SoC di riferimento, un dettaglio che ci permette di avere le idee chiare sui livelli di performance delle varianti in arrivo. Maggiori dettagli ufficiali arriveranno a breve. Redmi ha confermato, infatti, che il debutto dei nuovi K50 sarebbe arrivato poco dopo il Capodanno cinese.