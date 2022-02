Le prime anticipazioni risalgono addirittura allo scorso anno, ma finalmente ci siamo: il client web di Gmail sta per rinnovarsi con una nuova interfaccia utente più ricca di funzioni.

L’intero percorso di aggiornamento illustrato da Google prenderà il via già la prossima settimana, ma poi si dipanerà nell’arco di settimane e mesi successivi per giungere a completamento entro la fine del Q2 2022.

Gmail: che cosa cambia e perché

I cambiamenti vengono così spiegati da Google: «Stiamo introducendo una nuova interfaccia integrata per Gmail, che rende più agevole muoversi tra applicazioni di importanza cruciale come Gmail, Chat e Meet in un unico posto».

Punto di partenza di questo rinnovamento è la nuova sidebar sul lato sinistro che comprende icone grandi e nell’ormai solita forma “a pillola” per Gmail, Google Chat, Google Meet e Spaces. Nella parte bassa della schermata è anche possibile ritrovare rapidamente le chat heads recenti.

Il colosso di Mountain View ha spiegato in questi termini il perché della novità:

«Quando attivato, il nuovo menu di navigazione permette agli utenti di spostarsi facilmente tra la propria email, conversazioni importanti e di unirsi a meeting senza dover passare ad un altra scheda o aprire una nuova finestra».

Secondo Google, le nuove notification bubbles assolvono allo scopo di evitare distrazioni all’utente, permettendogli di rimanere concentrato su quello che sta facendo. Ad esempio, quando si lavora in Chat e Spaces, si ha una visione della lista completa di conversazioni e Spaces in una singola schermata, il che facilita la navigazione e l’engaging.

Quando invece si è al lavoro nella casella di posta elettronica, si ha una visuale dell’intera gamma di opzioni ed etichette attualmente disponibili in Gmail, a partire ovviamente dal tasto “Scrivi” (ora non più di colore rosso bensì blu). Un occhio più attento noterà anche lo svecchiamento grafico dell’interfaccia utente, con molti più elementi dotati di angoli arrotondati.

A corredo di tutto ciò, Google aggiunge una nota importante: una volta che la nuova experience sarà divenuta lo standard, gli utenti perderanno l’opzione che ad oggi permette di configurare Chat perché compaia alla destra di Gmail.

Big G ha poi promesso un’altra novità — anch’essa afferente al discorso dell’integrazione dei vari servizi — in arrivo nei prossimi mesi: facendo uso della barra di ricerca in alto, gli utenti otterranno risultati comprensivi sia delle email che delle chat. In questo modo sarà più facile trovare quello di cui si ha bisogno, eliminando la necessità di effettuare ricerche separate per ciascun servizio.

Tempistiche di rilascio e disponibilità

Google ha illustrato la timeline dettagliata del rilascio della nuova interfaccia del client web di Gmail.

A partire da martedì 8 febbraio 2022:

gli utenti potranno partecipare al test della nuova esperienza d’uso tramite un meccanismo opt-in (con possibilità di tornare all’interfaccia classica tramite le impostazioni).

(con possibilità di tornare all’interfaccia classica tramite le impostazioni). Una volta partito il roll out, verranno forniti maggiori dettagli sul Workspace Updates Blog, con contenuti dedicati nel Help Center.

A partire dal mese di aprile 2022:

gli utenti che non abbiano preso parte al test inizieranno a vedere la nuova interfaccia per impostazione predefinita, ma potranno tornare a quella classica dalle impostazioni di Gmail.

Entro la fine del Q2 2022:

La nuova “integrated view” diventerà lo standard di Gmail e non ci sarà più possibilità di tornare a quella classica.

La nuova esperienza di navigazione verrà resa disponibile anche nel client web di Google Chat (mail.google.com/chat).

Maggiori informazioni sulle tempistiche precise verranno fornite in un secondo momento. Sul discorso relativo alle tempistiche, comunque, incide il percorso di rilascio selezionato:

Rilascio rapido : roll out graduale (fino a 15 giorni) a partire dal 8 febbraio 2022.

: roll out graduale (fino a 15 giorni) a partire dal 8 febbraio 2022. Rilascio programmato: roll out esteso (potenzialmente più di 15 giorni per la comparsa delle funzioni) a partire dal 22 febbraio 2022.

Google sottolinea che queste novità avranno un impatto sugli utenti finali di Workspace, senza alcun controllo da parte degli amministratori.

Quanto alla disponibilità, infine, è fondamentale la distinzione tra gli utenti a seconda dei piani. Le novità saranno:

non disponibili per gli utenti Google Workspace Essentials.

disponibili per i clienti: Google Workspace Business Starter, Business Standard, Business Plus, Enterprise Essentials, Enterprise Standard, Enterprise Plus, Education Fundamentals, Education Plus, Frontline, Nonprofits, G Suite Basic e Business.

