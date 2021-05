Abbiamo scelto 15 trucchi per usare al meglio Gmail su Android ossia una delle applicazioni quotidianamente più utilizzate al mondo. Molte persone pensano che quest’app permetta soltanto di gestire la posta elettronica di Google, ma in realtà il suo orizzonte è davvero sconfinato. Ci sono una moltitudine di funzionalità che potreste non aver mai incontrato durante l’uso di Gmail ma che potrebbe rendervi la vita più facile.

15 trucchi e consigli per usare Gmail su Android al meglio

Vediamoli quindi più nel dettaglio:

1. Aggiungi più account anche da altro provider

È possibile utilizzare Gmail come una sorta di hub e client di posta elettronica per tutti gli indirizzi personali, anche quelli che non soggiornano sul servizio di Google, come ad esempio Outlook, Exchange, Yahoo oppure caselle proprietarie o aziendali con la configurazione manuale passo a passo.

2. Gestisci separatamente le notifiche

Da Impostazioni > Impostazioni Generali si possono gestire separatamente le notifiche per ogni account che si è registrato e configurato sul dispositivo. Molto comodo per dare la giusta visibilità e priorità alle email che più servono. Nota bene: anche senza notifiche, comunque le mail si riceveranno, sia chiaro.

3. Personalizza gli swipe

Gli swipe fanno risparmiare diverso tempo e rendono tutto più facilmente e velocemente fruibile. Soprattutto quando si ricevono tonnellate di messaggi al giorno. Cosa succede quando si scorre a destra o a sinistra dipende da come si è scelto da Impostazioni > Impostazioni generali > Azioni di scorrimento poi si tocca su cambia e si può, ad esempio, optare per un lato per cancellare e l’altro per archiviare al volo.

4. Migliora la visualizzazione nella schermata principale

Molto semplice andare a migliorare la visualizzazione di Gmail nella schermata principale. Si va su Impostazioni > Impostazioni generali e si può ad esempio rimuovere l’immagine degli utenti aumentando in modo sensibile lo spazio a disposizione dato che sulla sinistra si perderanno tutte le “bolle” con le iniziali o le foto dei contatti.

5. Cancella iscrizione al volo dalle mailing list

Ci si può disiscrivere al volo da una mailing list che non interessa più in due modi. La prima è nel corpo della mail, solitamente in fondo, ma la seconda è integrata nel servizio di posta elettronica con un tap sui tre puntini in alto a destra, selezionando poi Annulla iscrizione.

6. Impostare le risposte automatiche

Si va sempre da Impostazioni > Impostazioni account la funzione di risposta automatica ma funziona soltanto sugli indirizzi di Gmail. Si attiva, si sceglie la data di inizio e fine, l’orario e si imposta il messaggio. Indispensabile selezionare l’icona che manda solo ai contatti, altrimenti si potrebbe mandare il messaggio automatico anche a newsletter oppure a sconosciuti.

7. La modalità riservata

Con un tap sui tre puntini in alto e selezionando Modalità riservata si può impostare una scadenza per il messaggio da inviare, al termine della quale non si potrà più aprire. Inoltre si può proteggere con un pin che il destinatario riceverà via SMS. Il messaggio non si potrà inoltrare.

8. Sfruttare l’archivio

Le mail che si archiviano scompaiono dalla homepage e dalle varie etichette, comparendo soltanto in Tutti i messaggi, per più pulizia visiva e di gestione.

9. Gli operatori di Gmail

Per una ricerca più efficiente e mirata si possono sfruttare gli operatori di Gmail per scovare le email desiderate. Qui ve lo spieghiamo meglio.

10. Formattazione rapida e facile

Tenendo premuto nel campo del testo della mail si possono attivare le opzioni per la formattazione come ad esempio grassetto, corsivo, sottolineato e così via.

11. Conferma prima di inviare

Se ti è capitato più volte di mandare una mail troppo frettolosamente magari al contatto sbagliato allora sarebbe il caso di proteggerti con un’opzione integrata che è accessibile dalle impostazioni generali. Scorrendo verso il basso si può infatti apporre il flag a Conferma prima di inviare che ti da quantomeno un po’ di tempo in più. Esiste anche la conferma prima di eliminare e archiviare.

12. Allegare file pesanti da Drive

Quando si preme sulla graffetta nella composizione della mail è possibile, invece che caricare direttamente da Gmail, allegare un file che abbiamo salvato su Drive per un maggiore confort di ambo le parti (chi scrive e chi riceve) soprattutto in caso di file piuttosto pesanti.

13. Mandare email di gruppo facilmente

Praticamente impossibile da mobile inviare mail a gruppi, si deve prima scaricare l’app Contatti di Google da Google Play e poi agire proprio da questo semplice e pratico software, selezionando “invia email” dopo aver scelto il gruppo

14. Usa i campi Cc e Ccn

Tenendo premuto sul campo dei destinatari si può aprire l’elenco con le altre impostazioni come ad esempio “Cc” che mette tutti i destinatari in chiaro tra loro e “Ccn” in lista nascosta con nessuno che vedrà alcun altro indirizzo.

15. Scarica Gmail Go

Se Gmail è troppo pesante per il dispositivo personale allora si può sfruttare Gmail Go che è una versione alleggerita, con praticamente tutte le stesse funzioni ben presenti.

Infine, come extra segnaliamo IFTTT, le automazioni utilissime e variegate per qualsiasi scopo della vita quotidiana, che si sposa benissimo con Gmail.