WhatsApp ha appena portato un nuovo aggiornamento dell’app Beta per Android, la versione 2.22.4.8, nel Google Play Beta Program e si tratta a tutti gli effetti di un “bug fix update“, rilasciato cioè per risolvere problemi che erano stati riscontrati con altre due versioni beta rilasciate nel giro di poche ore.

WhatsApp Beta: le novità dell’aggiornamento (bug fix update)

Partiamo dagli antefatti: nelle scorse ore WhatsApp Beta era stato reso disponibile in due nuove release — le versioni 2.22.4.6 e 2.22.4.7 — che non avevano portato altro che problemi: in seguito alla loro installazione, numerosi utenti avevano iniziato a riscontrare continui crash dell’applicazione, divenuta praticamente inutilizzabile. I crash, in particolare, si verificavano sia all’avvio dell’app che tentando di inviare dei file multimediali. Agli utenti colpiti da tali inconvenienti non restava altro da fare che tornare ad una versione precedente dell’app e attendere pazientemente il fix ufficiale.

Ebbene, per fortuna quest’ultimo è già disponibile: WhatsApp Beta è in roll out nella versione 2.22.4.8, che si occupa proprio di porre rimedio al problema descritto. Naturalmente, visti i precedenti recentissimi, se siete utenti della versione beta di WhatsApp il consiglio è quello di effettuare subito un backup delle conversazioni su Google Drive, in modo tale che, laddove il problema dovesse ripresentarsi, non dovreste sopportare la perdita di messaggi per eseguire il downgrade.

Come aggiornare WhatsApp Beta

La versione più recente di WhatsApp Beta per Android (ecco la pagina per aderire al programma beta) è scaricabile dal Google Play Store cliccando sul badge sottostante. In alternativa potete ricorrere ad APK Mirror.

