Allo stato attuale non è ancora possibile, tuttavia ci sono già tracce inequivocabili per il futuro: Google Messaggi offrirà agli utenti la possibilità di scegliere se attivare o disattivare il pinch to zoom nelle chat.

Google Messaggi dice addio agli zoom accidentali, ma non subito

Partiamo da una premessa fondamentale, ovvero dallo spiegare quel “ma non subito“: quello di cui stiamo parlando non è ancora il frutto di un aggiornamento di Google Messaggi, bensì solo il ricavato di un APK Insight: l’ultima versione dell’app presente sul Google Play Store è stata decompilata e sono emerse linee di codice in merito a questa futura novità.

Detto questo, Google sta cercando di promuovere Messaggi come una sorta di nuovo standard sin dall’implementazione degli RCS, tuttavia, se usate l’app, potrebbe esservi imbattuti in una nuova funzione che per alcuni è comoda, per altri una banale seccatura: la gesture “pinch to zoom” attiva di default è impossibile da disattivare. Sebbene nelle Impostazioni dell’app non ve ne sia traccia, è sufficiente aprire una conversazione qualsiasi ed eseguire la gesture per veder comparire brevemente il messaggio pop-up “Pizzica per aumentare o diminuire lo zoom“.

Per chi magari non ha una vista perfetta questa potrebbe persino essere una piacevole scoperta, tutti gli altri invece potrebbero preferire scegliere se disattivarla o tenerla attiva (rischiando di tanto in tanto di ingrandire il testo con qualche tocco accidentale).

Ebbene per questo secondo gruppo di persone c’è una bella notizia: l’ultima versione di Google Messaggi in roll out nel canale beta (la 20220121) contiene traccia di un nuovo toggle in arrivo nelle Impostazioni: “Pinch to zoom conversation text“.

Come potete vedere dagli screenshot seguenti, una volta disabilitato il suddetto toggle nelle impostazioni dell’app, eseguire la gesture si tradurrà in un semplice “rimbalzo” privo di conseguenze per le dimensioni del testo. Lo stesso toggle sembra prestarsi anche ad un altro possibile utilizzo: la sua disattivazione “blocca” il testo al livello di zoom selezionato, pertanto gli utenti con una vista meno acuta potrebbero servirsene per trovare sempre il testo ingrandito, senza dover eseguire ogni volta il pinch to zoom.

Come aggiornare Google Messaggi

Come spiegato, questa funzione non è ancora disponibile neppure nella versione beta di Google Messaggi. In ogni caso la versione più recente dell’applicazione è scaricabile dal Play Store cliccando sul badge sottostante.

Leggi anche: La tutela della privacy secondo Google, tra controlli dell’utente e annunci