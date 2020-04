A distanza di poco meno di un anno dal lancio, Google Messaggi introduce in Italia il supporto RCS. È in fase di rilascio proprio in queste ore il servizio che va ad affiancare i vecchi SMS, consentendo di inviare dei messaggi tramite Wi-Fi e dati mobili, anziché via SMS o MMS.

Come funziona la funzione RCS di Google Messaggi

I messaggi RCS sono una sorta di versione ammodernata degli SMS, che vanno ad appaiarli in una medesima applicazione, in questo caso Google Messaggi. Stanno arrivando in Italia proprio in queste ore, annunciati da Google tramite un pop-up che compare all’apertura dell’app per Android.

Subito spiegate le funzioni introdotte, note come “Funzionalità di chat”: la possibilità di chattare su rete dati e Wi-Fi e di condividere foto e altro con gli utenti. E in più è possibile aggiungere membri alle conversazioni di gruppo, vedere quando una persona sta digitando e inviare/ricevere le notifiche di lettura.

Per inciso, per utilizzare queste funzioni è necessario che i contatti abbiano attivato le funzionalità di chat su Google Messaggi. Per farlo, ritorniamo al pop-up cui accennavamo, che ci avvisa della disponibilità dei messaggi RCS.

Una volta toccato su “Accetto”, la funzione RCS sarà effettivamente attiva su Google Messaggi, che ci dà la possibilità tuttavia di abilitare anche in un secondo momento le “Funzionalità di chat”.

Per farlo, basta recarsi nelle impostazioni e accedere all’omonimo menù, scegliendo di attivare o meno le funzionalità di chat, quindi spuntare o meno le conferme di lettura e gli indicatori di digitazione, fra le altre cose.

C’è da sottolineare tuttavia che non è detto che gli operatori telefonici supportino il servizio e che, nel caso in cui lo smartphone non risulti essere configurato automaticamente, l’app potrebbe proporre di utilizzare le funzionalità di chat tramite Jibe Mobile. In ogni caso, qui trovate tutte le linee guida redatte da Google per la funzionalità RCS di Google Messaggi.

Fateci sapere nel box dei commenti qui sotto, se e con quali operatori avete notato la disponibilità.