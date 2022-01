Febbraio si avvicina a grandi passi e Samsung inizia a scaldare i motori in vista dell’evento, in programma proprio per il prossimo mese, in occasione del quale presenterà ufficialmente l’attesissima serie Samsung Galaxy S22.

E così nelle scorse ore il colosso coreano ha pubblicato un articolo con cui conferma che a febbraio arriverà questa nuova generazione di smartphone, senza però svelare la data scelta per l’evento Samsung Galaxy Unpacked (stando alle indiscrezioni, dovrebbe essere in programma tra l’8 e il 9 febbraio).

La serie Samsung Galaxy S22 sta arrivando

In particolare è stato TM Roh, President & Head of MX Business di Samsung, a fornirci una piccola anticipazione su ciò che potremo aspettarci dalla nuova generazione di smartphone di punta del colosso coreano.

TM Roh ricorda che con ogni nuova evoluzione dei dispositivi Samsung Galaxy l’azienda ha introdotto “funzionalità che ridefiniscono l’intera categoria mobile” e ciò è quanto sta per avvenire ancora una volta.

Il dirigente non sembra avere alcun dubbio nel momento in cui sostiene che a febbraio sarà presentato il modello della serie Galaxy S più impressionante mai creato sino a questo momento, un dispositivo capace di riunire le più grandi esperienze che il colosso coreano è stato in grado di offrire fino ad oggi: il riferimento è a Samsung Galaxy S22 Ultra, telefono che tra le altre cose potrà contare su S Pen (come i modelli della serie Galaxy Note hanno fatto per anni in esclusiva).

Ed ecco come TM Roh conclude il suo intervento:

Con esso, sarai il padrone della notte, scattando le foto e registrando i video migliori e più luminosi che tu abbia mai catturato con un telefono. Dominerai anche la giornata con potenza, velocità e strumenti che non puoi trovare altrove. Godrai di innovazioni all’avanguardia rese possibili grazie all’esperienza Galaxy più intelligente di sempre.Il tutto sentendoti bene in quanto parte dell’ecosistema Galaxy più sostenibile. E sì, aiuterai Samsung a riscrivere ancora una volta il futuro degli smartphone. Preparati per l’ultima esperienza Ultra.

Adesso siete più impazienti di scoprire cosa Samsung ha in serbo per noi?

